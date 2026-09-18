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Фон дер Лайен на шеста обиколка из Западните Балкани, заобикаля Сърбия

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УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Тирана, Прищина, Подгорица и Скопие от 30 септември до 2 октомври. Това съобщи днес говорител на Европейската комисия. Заради предстоящите избори в Босна и Херцеговина и в Сърбия Урсула фон дер Лайен възнамерява да посети тези държави от Западните Балкани на по-късна дата.

Председателят на ЕК ще разговаря с държавни и правителствени ръководители в посетените държави по въпросите на присъединяването на техните страни към ЕС и европейските инвестиции, посочват от ЕК. Това е шестата поред годишна обиколка на Фон дер Лайен в страните от Западните Балкани.

Според комисията ЕС няма да бъде завършен, докато не се присъединят всички страни от региона, съобщи БТА.

По-рано този месец ЕК изрази несъгласие с проявите, съпътствали погребението на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич в Сърбия. Според комисията тези събития са дали повод за възхвала на Младич.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН

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