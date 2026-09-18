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Италиански изтребител е бил ударен при атака на военновъздушна база в Саудитска Арабия

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Изтребител е ударен в база в Саудитска Арабия. Снимката е илюстративна. Снимка: Уикипедия


 

Италиански изтребител "Юрофайтър" е бил ударен при нападение срещу военновъздушна база в Саудитска Арабия късно вчера, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Няма пострадали италиански военнослужещи, посочи министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето.

Той обясни, че лично следил с началника на Генералния щаб на отбраната генерал Лучано Портолано развитието на ситуацията в Саудитска Арабия и по-конкретно във военновъздушната база Таиф, която бе обект на няколко нападения и където е разположен италиански персонал. 

При нападението е бил ударен италиански самолет Ф-2000, намиращ се в периферна зона на базата. Няма други щети по превозни средства или инфраструктура на италианците, съобщи БТА.

Изтребител е ударен в база в Саудитска Арабия. Снимката е илюстративна.

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