15 загинаха, след като кола с експлозиви се вряза в джамия в Пакистан (Видео)

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Мощна бомба избухна в петък в джамия, намираща се в близост до сграда, в която се помещават полицейски служби в Пакистан. Загиналите са поне 15 души, а десетки бяха ранени, съобщиха представители на полицията и спасителните служби.

Зулфикар Хамид, който е шеф на местната полиция, заяви, че нападател вероятно се е врязал с автомобил, натъпкан с експлозиви, в джамията, пише "Дейли мейл".

Най-малко двама въоръжени мъже също са се опитали да навлязат в сградата на полицията и са влезли в престрелка с полицаите, съобщи местната полиция.

Билал Файзи, висш служител на спасителните служби, заяви, че атентатът е станал в Кохат, окръг в провинция Кхибер Пакхтунква, граничеща с Афганистан.

Повечето от ранените са били вярващи, добави той.

Лекари и служители в болницата съобщиха, че състоянието на някои от ранените е критично, което поражда опасения, че броят на жертвите може да се увеличи.

Пострадалите са откарани в близка болница, където властите обявили извънредно положение, за да се справят с наплива от ранени.

Експлозията е била мощна и е нанесла сериозни щети на близките магазини и жилища.

Премиерът Шехбаз Шариф осъди нападението и изрази скръбта си за жертвите в изявление, публикувано от кабинета му.

Той разпореди на властите да ускорят спасителните операции, да окажат медицинска помощ на ранените и да предоставят подкрепа на засегнатите.

Кадри, публикувани в социалните медии, показват, че покривът на джамията се е срутил. Вижда се как спасители и жители изваждат ранени от развалините и ги пренасят до линейките.

Никоя група не пое веднага отговорност за атаката, но подозренията вероятно ще паднат върху пакистанските талибани, официално известни като „Техрик-е-Талибан Пакистан" (TTP).

Атаката идва ден след като пътна бомба удари конвой на силите за сигурност в северозападния район Хангу и уби шестима войници.