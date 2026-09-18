ООН: Повече от 1000 случая на сексуално насилие има от началото на войната в Украйна

Повече от 1000 случая на сексуално насилие са били документирани от началото на войната в Украйна, съобщи днес Върховният комисариат на ООН по правата на човека. 90% от тези случаи са дело на руската армия служители на затворническите администрации и службите за национална сигурност, смятат от комисариата, предаде Франс прес.

"Дълбоко съм обезпокоен от разпространението на тези отвратителни деяния и се опасявам, че те може да продължат в контекста на непрестанните прояви на насилие, на които сме свидетели всеки ден в Украйна", казва върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

Нов доклад, който се позовава на поверителни разговори със стотици жертви на насилие, извършено от двете страни, както и на съдебни документи и официални регистри, посочва, че между 24 февруари 2022 г. – денят, в който започна войната в Украйна - и юли тази година са били документирани 1004 случая на сексуално насилие.

Тези данни представляват само малка част от действителността, защото следователите са могли да интервюират само 10% от освободените руски и украински военнопленници и не са имали достъп до украинските територии, контролирани от Русия, уточняват правозащитниците.

Насилствените прояви "са част от ужасяващ план за мъчения, сплашване и принуда от началото на руско-украинския конфликт", предупреждава върховният комисар.

По-голямата част от жертвите са мъже, особено в местата за задържане, но жени и деца също са били засегнати.

От ООН призовават Русия и Украйна да разследват всички достоверни твърдения за сексуално насилие, и то по бърз, задълбочен и безпристрастен начин, като гарантират, че всички отговорни ще бъдат предадени на съдебните органи.