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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23585355 www.24chasa.bg

Брюксел упреква Русия, че не допуска международни наблюдатели на изборите

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Европейска комисия СНИМКА: Пиксабей

В нарушение на международното право и поети задължения обвини Русия  ЕК  заради решението да не допуска наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) на изборите за Държавна дума.

Според говорител на комисията начинът, по който протичат изборите за долната камара на руския парламент, представлява продължаване и задълбочаване на подкопаването на демокрацията в Русия. За Брюксел институционализираната репресия е, за да изключат опозиционни сили, като кандидатите от партията "Яблоко" от възможност за участие в парламентарните избори.

Кремъл лишава руските избиратели от истински избор за бъдещето на страната и ограничава достъпа им до свободна информация, допълва говорителят.

ЕС ще продължи да подкрепя работата на руски организации на гражданското общество и за защита на човешките права.

Осъжда се и произвеждането на т. нар. избори в завзетите незаконно от Русия части от Украйна.  ЕС няма да признае резултатите в тези части от Украйна. 

Европейска комисия СНИМКА: Пиксабей

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