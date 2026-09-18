Брюксел упреква Русия, че не допуска международни наблюдатели на изборите

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В нарушение на международното право и поети задължения обвини Русия ЕК заради решението да не допуска наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) на изборите за Държавна дума.

Според говорител на комисията начинът, по който протичат изборите за долната камара на руския парламент, представлява продължаване и задълбочаване на подкопаването на демокрацията в Русия. За Брюксел институционализираната репресия е, за да изключат опозиционни сили, като кандидатите от партията "Яблоко" от възможност за участие в парламентарните избори.

Кремъл лишава руските избиратели от истински избор за бъдещето на страната и ограничава достъпа им до свободна информация, допълва говорителят.

ЕС ще продължи да подкрепя работата на руски организации на гражданското общество и за защита на човешките права.

Осъжда се и произвеждането на т. нар. избори в завзетите незаконно от Русия части от Украйна. ЕС няма да признае резултатите в тези части от Украйна.