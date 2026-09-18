Испанската полиция започна да премества мигрантите от плажовете в Сеута (Снимки)

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Полицията в Испания започна с преместването на стотици мигранти в Сеута към нов лагер с палатки в пристанищната зона на испанската територия в Северна Африка.

Служителите трудно успяха да овладеят тълпите от хора, които се блъскаха, за да си осигурят място в лагера, след като в продължение на седмици живееха по плажовете. Чуха се изстрели, като според информации полицията е стреляла във въздуха, съобщава Би Би Си.

Вече няколкостотин мигранти са достигнали до лагера, който има капацитет за 1700 души.

Испанската полиция започна да премества мигрантите от плажовете в Сеута СНИМКА: Ройтерс

Повечето от 72 000 мигранти, които през юли преминаха границата от Мароко, са се върнали обратно, но се смята, че повече от 13 000 все още се намират в испанския анклав.

Операцията е започнала около 7:00 часа местно време в петък, като повече от 3000 мигранти са били преместени, съобщи испанската държавна информационна агенция ЕФЕ.

По време на операцията някои мигранти са успели да пробият полицейския кордон по определения 2-километров маршрут към пристанището. На видеозаписи се виждат млади мъже, които тичат в тъмнината, докато полицията се опитва да запази контрола над ситуацията.

Повече от 170 полицаи са били мобилизирани, включително служители, които управляват дронове, съобщи ЕФЕ. По-късно ситуацията е била „бързо овладяна" и операцията е продължила.

Испанската полиция започна да премества мигрантите от плажовете в Сеута СНИМКА: Ройтерс

Операцията е част от опита на правителството да събере мигрантите в места, където те да бъдат идентифицирани и да получат необходимата помощ, докато административният статут на всеки от тях бъде определен индивидуално.

Повече от 3000 мигранти са били преместени в петък, според испански медии.

Хаотичните сцени едва ли ще намалят критиките на опозицията в Испания към премиера Педро Санчес, който е подложен на сериозни нападки за начина, по който управлява кризата.

След мигрантския наплив жителите на територията с площ от 18,5 кв. км са изразили опасения за сигурността. Някои са разрушавали подслони и са блокирали доставките на хуманитарна помощ за мигрантите.

Кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас заяви пред депутати в Европейския парламент по-рано този месец, че мигрантите са превърнали Сеута в „тенджера под налягане".

„Градът е напълно различен от преди това събитие. Жителите на Сеута изгубиха радостта си, а начинът им на живот беше напълно разтърсен", каза консервативният кмет.

Испанската полиция започна да премества мигрантите от плажовете в Сеута СНИМКА: Ройтерс

Опозицията също така обвини Санчес, че е знаел предварително за наплива на мигранти. Премиерът настоява, че случилото се е било невъзможно да бъде предвидено, но според правителствени документи разузнавателните служби са предупредили за призиви в социалните мрежи за масово преминаване на мигранти към Сеута още ден преди събитията.

Естер Муньос от консервативната Народна партия заяви, че правителството е „пряко отговорно за инвазията в Сеута и за хората, които загинаха".

Педро Санчес отрича да е знаел предварително за мигрантския наплив.

Случаят създаде и дипломатически проблеми за Санчес.

Премиерът е в конфликт с Италия, като по-рано тази седмица двете страни удължиха временните гранични проверки, въведени помежду им. Санчес също се опитва да запази двустранните отношения с Мароко.

Напливът на мигранти в края на юли се случи, след като испанският Върховен съд постанови, че мигрантите, спрени в морето при опит да достигнат Сеута, не могат да бъдат автоматично връщани в Мароко.

След решението в социалните мрежи се разпространяваха дезинформации и предложения за помощ на мигранти да преминат испанската граница срещу стотици лири.

След това хиляди хора преминаха през граничната ограда и плуваха около морските заграждения. Според местните власти при преминаването са загинали най-малко 100 души.