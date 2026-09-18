Испанската полиция започна да премества мигрантите от плажовете в Сеута (Снимки)

Полицията в Испания започна с преместването на стотици мигранти в Сеута към нов лагер с палатки в пристанищната зона на испанската територия в Северна Африка.
Служителите трудно успяха да овладеят тълпите от хора, които се блъскаха, за да си осигурят място в лагера, след като в продължение на седмици живееха по плажовете. Чуха се изстрели, като според информации полицията е стреляла във въздуха, съобщава Би Би Си.
Вече няколкостотин мигранти са достигнали до лагера, който има капацитет за 1700 души.
Повечето от 72 000 мигранти, които през юли преминаха границата от Мароко, са се върнали обратно, но се смята, че повече от 13 000 все още се намират в испанския анклав.
Операцията е започнала около 7:00 часа местно време в петък, като повече от 3000 мигранти са били преместени, съобщи испанската държавна информационна агенция ЕФЕ.
По време на операцията някои мигранти са успели да пробият полицейския кордон по определения 2-километров маршрут към пристанището. На видеозаписи се виждат млади мъже, които тичат в тъмнината, докато полицията се опитва да запази контрола над ситуацията.
Повече от 170 полицаи са били мобилизирани, включително служители, които управляват дронове, съобщи ЕФЕ. По-късно ситуацията е била „бързо овладяна" и операцията е продължила.
Операцията е част от опита на правителството да събере мигрантите в места, където те да бъдат идентифицирани и да получат необходимата помощ, докато административният статут на всеки от тях бъде определен индивидуално.
Повече от 3000 мигранти са били преместени в петък, според испански медии.
Хаотичните сцени едва ли ще намалят критиките на опозицията в Испания към премиера Педро Санчес, който е подложен на сериозни нападки за начина, по който управлява кризата.
След мигрантския наплив жителите на територията с площ от 18,5 кв. км са изразили опасения за сигурността. Някои са разрушавали подслони и са блокирали доставките на хуманитарна помощ за мигрантите.
Кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас заяви пред депутати в Европейския парламент по-рано този месец, че мигрантите са превърнали Сеута в „тенджера под налягане".
„Градът е напълно различен от преди това събитие. Жителите на Сеута изгубиха радостта си, а начинът им на живот беше напълно разтърсен", каза консервативният кмет.
Опозицията също така обвини Санчес, че е знаел предварително за наплива на мигранти. Премиерът настоява, че случилото се е било невъзможно да бъде предвидено, но според правителствени документи разузнавателните служби са предупредили за призиви в социалните мрежи за масово преминаване на мигранти към Сеута още ден преди събитията.
Естер Муньос от консервативната Народна партия заяви, че правителството е „пряко отговорно за инвазията в Сеута и за хората, които загинаха".
Педро Санчес отрича да е знаел предварително за мигрантския наплив.
Случаят създаде и дипломатически проблеми за Санчес.
Премиерът е в конфликт с Италия, като по-рано тази седмица двете страни удължиха временните гранични проверки, въведени помежду им. Санчес също се опитва да запази двустранните отношения с Мароко.
Напливът на мигранти в края на юли се случи, след като испанският Върховен съд постанови, че мигрантите, спрени в морето при опит да достигнат Сеута, не могат да бъдат автоматично връщани в Мароко.
След решението в социалните мрежи се разпространяваха дезинформации и предложения за помощ на мигранти да преминат испанската граница срещу стотици лири.
След това хиляди хора преминаха през граничната ограда и плуваха около морските заграждения. Според местните власти при преминаването са загинали най-малко 100 души.