Консултативен орган към Съвета на Европа: Парламентарните избори в Русия са фиктивни

Руските парламентарни избори, които се произвеждат от днес до неделя, са фиктивни и ще доведат до съставянето на фалшив парламент, който не трябва да бъде признаван от международната общност, заяви консултативен орган за диалог с руската опозиция към Съвета на Европа, цитиран от Франс прес.

"Новата Държавна дума не трябва да бъде признавана нито като избрана по демократичен път, нито като институция, представляваща законно руския народ", призова днес създадената през октомври миналата година Платформа на Парламентарното събрание на Съвета на Европа (ПАСЕ) за диалог с руските демократични сили.

Руските парламентарни избори са първите, свикани във военно време от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. Руските граждани трябва да изберат 450-те депутати в долната камара на парламента (Държавната дума), където партията на руския президент Владимир Путин разполага с голямо мнозинство след предишните избори през 2021 г.

Гласуване ще се състои и в окупираните украински територии, за които Москва претендира, че е присъединила.

"Това представлява отявлено нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и на международното право", подчерта Платформата за диалог, създадена, за да позволи общуването между руските демократични сили в изгнание и членовете на Парламентарното събрание на Съвета на Европа, в който членуват 46 държави и който служи като гарант за демокрацията и правата на човека на европейския континент. Русия беше изключена от Съвета на Европа, след като нахлу в Украйна през 2022 г., пише БТА.

Срещу "Единна Русия" бяха допуснати само политически формации, подкрепящи в различна степен Владимир Путин и продължаването на войната в Украйна. Вписани в избирателните листи бяха Комунистическата партия на Руската федерация, националистите от Либерално-демократическата партия, консерваторите от "Справедлива Русия" и либералите от партията "Нови хора", посочва АФП.

Единствената политическа сила, противопоставяща се категорично на руско-украинския конфликт, е "Яблоко", която първоначално бе допусната до изборите, но после беше премахната от избирателните списъци с решение на Върховния съд на Русия на фона на засилените репресии срещу всякаква форма на опозиция в страната.

Платформата за диалог осъди също "атмосферата на страх", в която се произвеждат изборите и изрази съжаление, че не съществува никаква безпристрастна и независима международна оценка за изборите, тъй като нито на представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), нито на независими граждански организации беше разрешено да участват в тях като наблюдатели.