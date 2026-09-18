Макрон: Франция бе заплашена от руски хибридни атаки през последните седмици

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Той е наредил мерки за предпазване на ключовата инфраструктура

Франция беше заплашена от руски хибридни атаки през последните няколко седмици, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс и БТА.

"През последните седмици заплахата – най-вече руската хибридна заплаха – за европейците и Франция се увеличи", каза той пред репортери след среща в Париж с лидерите на парламентарно представените партии, посветена на актуалната геополитическа обстановка.

Той е наредил мерки за предпазване на ключовата инфраструктура на страната и обектите на отбранителната ѝ индустрия от засилващите се руски хибридни атаки, предаде Франс прес.

„Руската хибридна заплаха срещу европейците и срещу Франция се засилва", заяви той, допълвайки, че „правителството ще подготви план за защита на критичната инфраструктура" и „най-чувствителните" обекти на отбранителната индустрия срещу дронове и кибератаки.

На фона на "бързото влошаване" на геополитическата ситуация и скока на цените на горивата, които вече "са непоносими", френският президент Еманюел Макрон събра днес на среща при закрити врата с основните участници в президентските избори в страната догодина.

"Президентът и разузнавателните служби по същество ни казват, че сценарият за скорошно разрешаване на конфликтите в Близкия изток и в Украйна вече не съществува, тъй като има опасност те да попаднат в застой и с това кризата да продължи", обяви кандидатът от Френската комунистическа партия Фабиен Русел след като напусна срещата два часа след нейното начало.

Русел изтъкна, че е поискал от Еманюел Макрон и от правителството да "предприемат конкретни действия, за да се намалят данъците върху енергията".

Същото искане отправи и лидерът на "Национален сбор" Жордан Бардела, който представлява кандидатката на президентските избори Марин Льо Пен. Бардела заяви, че "правителството трябва да намали данъците върху горивата, за да облекчи страданията на работниците във Франция".

Кандидатът от крайнолявата "Непокорна Франция" Жан-Люк Меланшон също участва в срещата, свикана от президента.

Други кандидати на президентските избори също присъстваха, макар и за кратко. Това бяха Едуар Филип от дясноцентристката партия "Хоризонти", Габриел Атал от центристката "Ренесанс", Брюно Рьотайо от дясната партия на "Републиканците", Рафаел Глюксман от лявата формация "Плас Пюблик", Оливие Фор от Социалистическата партия и Марин Тонделие от "Еколозите".

След края на срещата френският президент трябва да произнесе реч и да отговори на въпроси на журналисти.

Елисейският дворец посочи, че срещата е била проведена заради "бързото влошаване на международната обстановка през последните няколко дни", като целта на събитието е била "да се обсъдят конфликтите в Близкия изток и в Украйна и тяхното въздействие върху сигурността и енергетиката на Франция".

Макрон беше придружаван от ръководители на разузнавателните служби, военни командири, както от генералния директор по въпросите за енергетиката, за да обсъди с бъдещите си наследници начело на френската държава "поверителни информации, с които само президентът разполага", посочи представител на френското правителство.

С провеждането на срещата Макрон желае да напомни на обществеността, че скокът в цените на горивата се дължи на международната обстановка, макар че представители от неговото близко обкръжение смятат, че тази тема не е толкова актуална, колкото беше през пролетта, когато войната бушуваше с пълна сила в Иран, отбелязва АФП.

В най-висшите кръгове на френската държавна администрация социалното недоволство срещу енергийната инфлация, както и призивите за протестни движения през следващия месец се наблюдават с известно безпокойство, като се проучват възможни прилики с движението на "Жълтите жилетки", което помрачи началото на президентския мандат на Макрон през 2018 г.

Все по-честите хибридни атаки в Европа, за които европейците обвиняват Русия, също са били на дневен ред по време на срещата.