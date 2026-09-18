Иран крие бързото възстановяване на подземен обект, свързван с ядрени оръжия

Иран е започнал операция по бързо възстановява подземния военен обект в комплекса „Парчин", свързван с минали дейности по изследване и разработване на ядрени оръжия, като е покрил разрушеното съоръжение с голям брезент, за да прикрие строителните дейности от сателитно и въздушното наблюдение. Това показва нов доклад на Института за наука и международна сигурност (ISIS), цитиран от turkiyetoday.

Сателитни снимки на Vantor Technologies от 13 септември показват, че Иран е покрил с брезент разрушения и укрепен подземен обект, прикривайки дейностите по възстановяването му.

„Значителна активност се наблюдава на цялата строителна площадка", посочват от института. Според анализа на снимките на място работят самосвали, булдозери, бетон-помпи, бетоновози и кранове.

По данни на института ремонтните и възстановителните дейности са започнали през юни 2026 г., като първоначално Иран е започнал да запълва с бетон пробивите, причинени от няколко бомби.

След това са изградени нови бетонни укрепления от дясната страна на обекта. Укрепването от лявата страна, забелязано за първи път от института при анализ през юли 2026 г., вече изглежда завършено и осигурява допълнителна защита срещу въздушни атаки.

„Талехан 2" е бил атакуван два пъти – първо през октомври 2024 г., а след това отново в началото на март 2026 г., след като Иран е възстановил обекта като укрепено подземно съоръжение, започвайки през май 2025 г.

При втората атака са използвани няколко бункерни бомби, които „са разрушили вътрешната конструкция" и са предизвикали срутването на околните сгради. По време на предишното възстановяване на обекта институтът е установил изграждането на цилиндрична конструкция, която може да е представлявала съд за ограничаване на взривове. Според анализа тя вероятно е била унищожена при прецизните удари през март.

„Остават значителни въпроси относно плановете на Иран за съоръжението, не на последно място – защо Иран продължава да го възстановява", посочват от института, определяйки продължаващото възстановяване като „дълбоко обезпокоително развитие" предвид дългата история на дейности, свързани с изследването и разработването на ядрени оръжия на това място.

В отделен доклад, публикуван същия ден, институтът съобщава, че сателитни снимки от 11 септември показват, че Иран е добавил нов слой пръст върху входовете на тунелите в „Пикекс Маунтин", близо до ядрения комплекс „Натанз". Американският президент Доналд Тръмп многократно е заплашвал да нанесе удар по обекта.

На снимките се вижда, че земните блокади по пътищата към западните входове на тунелите все още са на място. Според института това подкрепя оценката му, че съоръжението в момента не се използва нормално, но вътре вероятно са останали ценно оборудване или материали.

Допълнително количество пръст е установено и върху близка група входове към тунели, изградени за първи път през 2007 г. Според института това увеличава защитата им срещу въздушни бомбардировки.

Тръмп наскоро предупреди: „Забелязваме известна активност в „Пикекс". Бих посъветвал Иран да не прави номера, защото ще трябва да го ударим много силно." По-рано той заяви, че САЩ знаят „точно какво се случва" на обекта и могат да „унищожат „Пикекс", ако дипломацията се провали.

Тръмп каза още, че САЩ „може много скоро да ударят „Пикекс", като определи по-широкия конфликт като „дреболия" и „военен конфликт", а не като война. „В момента не водим битки. Няма сражения", каза той, и добави, че САЩ са унищожили ирански радари и самолети, защитаващи Ормузкия проток, както и че са разчистили мини от водния път.

Тогава той заяви и че САЩ вече са постигнали основната си цел: „Вече спечелихме голямото нещо: няма да има ядрено оръжие."

Бехнам Бен Талеблу, старши директор на програмата за Иран във Фондацията за защита на демокрациите, коментира пред Fox News, че според някои анализатори възможността за директен удар по „Пикекс Маунтин" вече може да е отминала.

„Според някои възможността за удар по „Пикекс Маунтин" вече е изтекла, защото режимът е изкопал подземен ядрен обект, който е няколко пъти по-дълбок от „Фордо", каза той. Според него обаче Вашингтон все още има възможности да „запечата входовете и да повиши политическата цена" за Иран при опит да възстанови достъпа до тях.

„Може все още да няма идеалното боеприпасно средство, но чичо Сам винаги има по-голяма бомба", добави той.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей отхвърли твърденията за ядрена дейност в „Пикекс Маунтин" като „медиен шум", като заяви, че Иран е изпълнил задълженията си по гаранциите към Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Сателитните данни бяха представени на фона на отделен сблъсък в Съвета за сигурност на ООН, където Русия и Китай наложиха вето върху изготвена от САЩ резолюция за удължаване до септември 2027 г. на мандата на експертната група, подпомагаща Комитета по санкциите срещу Иран по Резолюция 1737. Предложението получи 11 гласа „за", докато Пакистан и Сомалия се въздържаха.

Експертната група разследва предполагаеми нарушения на санкциите и следи за прилагането им. Ветото отразява по-дълбок спор относно това дали санкциите на ООН, спрени след ядреното споразумение от 2015 г., са били законно възстановени чрез механизма snapback за автоматично връщане на санкциите. Русия и Китай отхвърлят правната валидност на този процес.

Ден преди гласуването посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че Вашингтон смята санкциите за законно възстановени.

„Санкциите чрез механизма „snapback" бяха задействани, Съединените щати и този Съвет за сигурност на ООН следваха подходящите процедури за това", каза той.

„Тези санкции са в сила и очакваме страните, които са част от процеса, да ги прилагат изцяло", добави Уолц. Той подчерта, че експертната група остава важна, тъй като санкционирани лица и компании могат да се опитват да заобикалят ограниченията чрез промяна на имената или корпоративните си структури.

„Президентът беше ясен, както беше ясен и светът с резолюция след резолюция – иранският режим не може да притежава ядрено оръжие", заяви Уолц.