Италиански министър призова за повече защита на корабоплаването в Червено море

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Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето призова днес за по-сериозно военноморско присъствие в Червено море за защита на търговското корабоплаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че той е отправил този апел на фона на опасенията за ситуацията в протока Баб ел Мандеб - ключов морски път, застрашен от разрастващия се конфликт в Близкия изток.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси през последните седмици осъществиха бързо настъпление по крайбрежието на Червено море, застрашавайки и без това изложените на риск от прекъсване морски комуникации в региона, които включват Ормузкия проток, блокиран от конфликта между САЩ и Иран.

Италия като част от военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" ("Щит"), стартирана през 2024 г. за защита на корабоплаването от атаките на хусите, заяви днес, че се подготвя за военоморска мисия в района, и отбеляза, че не може да чака ЕС да реагира на новата криза в региона.

"След това, което казах, нещо се задвижи в рамките на "Аспидес", но се нуждаем от повече кораби", каза Крозето.

"Единствените държави, които наистина подкрепят (тези усилия) са Италия и Гърция", добави той, без да уточнява колко кораба са нужни за гарантиране на сигурността в района.

Протокът Баб ел Мандеб е с широчина 29 км и е един от ключовите световни морски маршрути за доставка на стоки от Азия за Европа през Суецкия канал.

Според аналитичната компания "Кплер" през юни през протока са минавали 7 процента от световната търговия с петрол.

Една от основните асоциации на италианските корабособственици "Асарматори" заяви, че близо 40 процента от целия стокообмен на Италия с останалия свят преминава през Суецкия канал.

Крозето каза вчера, че е решил да действа, защото не иска реакцията да се забави заради "европейската бюрокрация", и предупреди, че всяко забавяне може да влоши ситуацията.

Италия обаче не уточни какви мерки обмисля и колко кораба е готова да изпрати в района.

Председателят на "Асарматори" Стефано Месина приветства решението на Крозето и добави, че то отговаря на призивите на корабособствениците.

"Италианският военноморски флот, който демонстрира голям опит и готовност в този район, е способен да действа, докато чака ЕС да вземе решение относно мисията "Аспидес", каза Месина пред Ройтерс.