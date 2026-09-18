Шефът на иранския парламент: Ерата на еднополюсния световен ред е приключи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви, че ерата на еднополюсния световен ред е приключила, като приветства наложеното наскоро от Китай и Русия вето в Съвета за сигурност на ООН, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В публикация в профила си в Екс късно вчера Калибаф заяви: „Еднополюсният ред, при който едната страна изтръгва отстъпки чрез сила и принуда, приключи“.

Той добави: „Ветото на Китай и Русия отхвърли политическата злоупотреба със Съвета за сигурност и потвърди върховенството на закона.“

Калибаф отбеляза: „Трябва да защитаваме многостранния подход. Едностранните действия не са в интерес на никого.“