Биометричен сейф от дома на Мазонакис затруднява разследващите

Биометричен сейф, открит и иззет от дома на Йоргос Мазонакис, привлече вниманието на гръцките разследващи органи. По информация на местни медии защитният механизъм се задейства чрез разпознаване на ириса, което прави отварянето му изключително трудно без необходимата биометрична идентификация.

Близките на певеца заявяват, че не знаят кодовете за достъп. След получаване на съдебно разрешение полицията ще потърси съдействие от специализирани техници или професионални ключари. Ако защитата не може да бъде преодоляна по технически път, сейфът ще бъде отворен със специализирана режеща или хидравлична техника.

Операцията може да бъде извършена на мястото, където е намерен сейфът, или в лабораториите на криминалистичната служба.

Засега не е известно какво има вътре и дали съдържанието му би могло да даде нова насока на разследването около смъртта на популярния гръцки изпълнител.