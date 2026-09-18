Сигурността на Червено море е пряк европейски интерес, предупредиха посланиците на Йемен и Саудитска Арабия у нас

Атаките срещу търговски кораби в Червено море засягат не само държавите от региона, но и цените, доставките и сигурността в Европа и целия свят. За това предупреди Ахмед Шамар, временно управляващ посолството на Йемен в България, на съвместна пресконференция със саудитския посланик Рами бин Сауд ал Отейби. В центъра на предупреждението е протокът Баб ел Мандеб - морският проток между Йемен и Африканския рог, през който минава един от важните търговски маршрути между Азия и Европа. Според Шамар нападенията на хутите срещу кораби, атаките срещу Саудитска Арабия и боевете в самия Йемен са части от по-широка регионална ескалация.

Представителят на Йемен обвини Иран, че подкрепя военно хутите и се стреми да използва Червено море като средство за натиск наред с Ормузкия проток. По думите му нарушаването на корабоплаването увеличава икономическата цена на регионалното напрежение за международната общност.

„Сигурността на Червено море и Баб ел Мандеб не е само йеменски, саудитски или арабски въпрос. Тя е пряк европейски и международен интерес", заяви Шамар.

Шефът на йеменската мисия в в София припомни, че най-прекият пример за България е отвличането на кораба „Galaxy Leader" през ноември 2023 г., на борда, на който имаше двама български граждани и още 23-ма моряци. Екипажът остана в плен 14 месеца.

След този случай последваха нападения с ракети, дронове и други средства срещу кораби в Червено море, протока Баб ел Мандеб и Аденския залив, посочи Шамар. Според него атаките са довели до загинали и ранени моряци, повредени и потопени плавателни съдове и промяна в маршрутите на международни корабни компании.

Последиците стигат далеч отвъд нападнатите кораби. Когато плавателните съдове заобикалят опасния район, пътуванията се удължават, разходът на гориво расте, а с него и цената на транспорта, застраховките и логистиката. Така заплахата за един морски проход се превръща в проблем за веригите на доставки между континентите, предупреди йеменският дипломат.

Шамар отбеляза, че държавите са принудени да отделят значителни ресурси за защитата на корабоплаването. Като пример той посочи европейската военноморска операция „Аспидес", наред с операция „Аталанта" за противодействие на пиратството.

Според представителя на Йемен хутите са развили военните си способности от конвенционални оръжия до балистични и крилати ракети, безпилотни летателни апарати и средства за нападение по море. В подкрепа на твърденията си за външна помощ той се позова на експертната група на ООН за Йемен и на установени от нея мрежи за обучение, финансиране и трансфер на технологии.

Шамар припомни, че през 2022 г. Съветът за сигурност на ООН включи хутите в обхвата на целево оръжейно ембарго. Според него решаващият въпрос е дали ограниченията се прилагат ефективно и дали могат да бъдат прекъснати каналите за доставка на ракети, дронове, компоненти с двойна употреба и техническа експертиза. Той призова и за противодействие на мрежите за контрабанда и финансиране, както и за търсене на отговорност от онези, които ги подпомагат, в съответствие с международното право.

Йеменският дипломат повдигна и въпроса за задържаните служители на ООН. По представените от него данни 73 служители на агенции на организацията продължават да бъдат държани в плен по обвинения в шпионаж, като срещу някои са постановени смъртни присъди.

Шамар заяви, че никоя въоръжена групировка не може да определя политическото бъдеще на Йемен със силата на оръжието. Той подчерта, че защитата на йеменските брегове, острови и териториални води е част от суверенните отговорности на страната, но сигурността на корабоплаването изисква и международни усилия.

Представителят на Йемен отдели внимание и на ролята на Саудитска Арабия. Той оцени подкрепата на кралството за държавните институции, икономиката, основните услуги и усилията за политическо уреждане на конфликта. Шамар изрази солидарност със Саудитска Арабия във връзка с ракетните атаки и нападенията с дронове, на които, по думите му, страната е била подлагана през годините.

Посланието на йеменската страна е, че международната реакция не бива да се ограничава до осъждане на нападенията. Шамар настоя за мерки, които да възпрепятстват въоръжаването на хутите и използването на йеменското крайбрежие за заплахи срещу съседните държави и търговските кораби. Когато корабите са принудени да сменят курса си, икономическите последици достигат и до страни на хиляди километри от Червено море, включително България.