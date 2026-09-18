Британските депутати проверяват „плачевното“ представяне на „Евровизия“

Британските депутати започват проверка на „плачевното" представяне на Великобритания на „Евровизия" и ще търсят отговор на въпроса защо една от водещите музикални сили в света години наред се проваля на песенния конкурс, съобщи Би Би Си.

Повод за парламентарното разследване е поредицата от незадоволителни резултати. През май тази година на конкурса във Виена британският музикант Сам Батъл, известен с артистичния си псевдоним Look Mum No Computer, остана последен с едва една точка. През 2023 г. Мей Мълър завърши предпоследна, а две години по-рано Джеймс Нюман остана на последното място с печално известните „нула точки".

Изпълнителят, който представя Великобритания, се избира от Би Би Си, понякога в сътрудничество със звукозаписна компания или музикална мениджърска агенция.

Председателката на парламентарната комисия по цифрови технологии, култура, медии и спорт Каролин Диненадж заяви, че депутатите искат да разберат кой и по какви критерии избира британския представител.

„Искаме да разберем в детайли кой избира нашия представител и с какви аргументи, както и дали плачевното ни представяне през последните години, като изключим Сам Райдър, е в резултат на лош избор на песен, слабо изпълнение или на нещо друго", каза тя.

Очаква се ръководни представители на Би Би Си и експерти от музикалната индустрия да бъдат призовани пред многопартийната парламентарна комисия през следващите месеци. Те ще трябва да дадат обяснения за начина, по който Великобритания избира своите представители и песни за конкурса. Комисията вероятно ще приема и писмени становища, съобщава БТА.

Контрастът е особено забележим на фона на огромния принос на Великобритания към световната музика. Страната е дала на света едни от най-успешните изпълнители и групи, но този успех почти не се пренася на сцената на „Евровизия".

През последните 15 години Великобритания е успявала да се класира по-високо от 15-ото място само веднъж. През 2022 г. Сам Райдър стигна до второто място с Space Man, като пред него остана единствено украинската група Kalush Orchestra.

Следващото издание на конкурса ще бъде особено символично за Великобритания. То ще се проведе в Бургас, България, точно 30 години след последната британска победа. През 1997 г. Katrina and the Waves спечелиха „Евровизия" с Love Shine A Light, събирайки 227 точки.

За разлика от Великобритания, много държави избират своите представители чрез публични телевизионни конкурси. Последният опит на британската обществена телевизия да направи това беше през 2019 г. с предаването Eurovision: You Decide („Евровизия: Ти решаваш"). Победител тогава стана Майкъл Райс, който впоследствие завърши последен на финала в Тел Авив, Израел.