Още един крайнодесен ще участва в президентските избори във Франция

Лидерът на френската крайнодясна партия "Реконкиста" Ерик Земур обяви, че ще се кандидатира на президентските избори във Франция през 2027 г., като обеща да предприеме строги мерки срещу имиграцията и се обяви за експулсиране на чужденци, които са трайно безработни, дори да имат законен статут, предаде Франс прес, цитирна от БТА.

На изборите през 2022 г. 68-годишният бивш журналист завърши четвърти със 7,07% от гласовете.

Предстои той да представи кандидурата си за президентския вот догодина.

Земур е известен като привърженик на експулсирането на чужденци, а не просто на ограничаване на имиграцията. Той предлага също така да се въведе едногодишен срок за безработица, след който чужденецът, дори да има законен статут, би бил принуден да напусне Франция.

"Трябва да върнем обратно в страните им всички чужденци, които в момента са във френските затвори. Те съставляват 25% от лишените от свобода", заяви той. Според него Франция трябва да експулсира и чужденци закононарушители, дори и да не излежават ефективни присъди, например такива под домашен арест или полагащи общественополезен труд.

"Трябва също така да депортираме незаконните имигранти. Това се подразбира от само себе си. Трябва да депортираме и трайно безработните, както и всеки, който живее единствено от социални помощи", добави Земур.

В телевизионно интервю вчера Земур обвини футболиста Килиан Мбапе, че проявява "ислямска солидарност" с мигрантите, нахлули на испанския ексклав Сеута през юли. Коментарите на Земур възмутиха френската левица, като депутат от "Зелените" сезира френския медиен регулатор по случая.

"В продължение на няколко часа по телевизията Ерик Земур изреждаше расистки и ксенофобски коментари, без да срещне съществена съпротива от страна на журналистите", се казва в жалбата до медийния регулатор.

Основен конкурент на Земур за гласовете на крайнодесните избиратели е лидерката на "Национален сбор" Марин Льо Пен. Според социологическите проучвания се очаква Льо Пен да спечели първия тур на изборите, които ще се състоят на 18 април 2027 г.

Последните социологически проучвания посочват, че бившият премиер Едуар Филип би могъл да стигне до балотаж срещу Льо Пен, но при условие че основния му конкурент за вота на центристите - Габриел Атал, се оттегли от надпреварата.

В противен случай на балотаж срещу Марин Льо Пен вероятно би се изправил лидерът на радикалната левица Жан-Люк Меланшон.