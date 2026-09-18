"Сребърно известие" ще проследява укривани по света престъпни активи

Интерпол въвежда нов инструмент, който ще помогне на полицията да открива скрити престъпни активи, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Така нареченото „сребърно известие" позволява на 196-те държави членки на организацията да си сътрудничат и да се предупреждават взаимно при издирване на пари в брой, криптовалута, автомобили, недвижими имоти и друго незаконно придобито имущество, укривано от престъпници.

Според Интерпол престъпниците обикновено успяват да запазят около 99% от незаконните си печалби. Новата система за предупреждение, която се изпробва от януари мналата година, има за цел да улесни силите на реда при проследяването и конфискуването на по-голямата част от тези активи.

Директорът на координацията на работните групи в Интерпол Никълъс Корт заяви пред АП, че 82 държави, които изпробват инструмента, досега са разкрили престъпни активи на стойност най-малко 36 милиона евро. Той изрази надежда цифрата да се повиши значително в бъдеще.

Първото „сребърно известие", разпространено сред членовете на организация през януари миналата година, е било поискано от Италия, която е търсила информация за активи, принадлежащи на висша фигура на мафиата.

„Италианците знаеха, че той разполага с огромна сума пари. Но знаеха също, че по-голямата част от тях не са в Италия. Затова изпратиха „сребърно известие" до всички държави членки на Интерпол и само след няколко дни Бразилия откликна. Тя извърши проверка в базите си данни и успя да открие множество активи, регистрирани на името на престъпника или на негови съучастници – включително недвижими имоти, апартаменти и дори добитък", заяви Корт, като допълни, че в момента двете страни преговарят за завръщането на активите в Италия.

Очаква се страните членки да одобрят пълното въвеждане на този инструмент по време на Общото събрание на Интерпол през ноември в Хонконг.