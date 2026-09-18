МААЕ: Дрон е ударил охладителна кула в Курската АЕЦ в Русия

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Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че е била информирана, че вчера сутринта охладителната кула на един от енергоблоковете в Курската атомна електроцентрала в южната част на Русия „е била поразена от дрон", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Надзорният орган на ООН съобщи днес, че реакторът е работел в момента на удара и след него е продължил да функционира както дотогава. Не се съобщава за избухнал пожар.

През август Международната агенция за атомна енергия съобщи, че е била информирана за 3 атаки с дронове срещу контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Югоизточна Украйна.

Според данни дадени на агенцията, с дрон е бил нанесен удар близо до охладителния басейн на централата, при което са били ранени двама нейни служители.

На другия ден 2 дрона са поразили съоръжението за сухо съхранение на отработено ядрено гориво и част от системата за охлаждане на енергийните блокове.

Междувременно 7 души бяха ранени при атака с дронове в Одеса днес следобед, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм.

"Реактивен дрон удари многоетажна жилищна сграда в центъра на града около 16:30 ч. местно време (и българско). На ранените се оказва медицинска помощ", каза Кипер. "Щети са нанесени по фасадите на административни сгради. Избухнал е пожар на няколко етажа в поразената жилищна сграда", информира още областният управител.

Съответните служби ликвидират последиците от атаката.