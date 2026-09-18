Пентагонът пусна нови документи за НЛО, сред тях и разследване за 22 млн. долара (Видео)

Включени са и два видеоклипа, заснети през 2023 г.

Пентагонът публикува нова порция документи, видеозаписи и изображения, свързани с неидентифицирани летящи обекти (НЛО). Това шестото по ред разсекретяване в рамките на правителствената инициатива за публичен достъп до данни за неидентифицирани аномални явления (UAP).

Сред новите файлове има видеозаписи на обекти, които изглежда са се движили на групи над щата Юта през 1952 г., както и документи за правителствено разследване на необясними въздушни явления на стойност близо 22 млн. долара, започнало през 2008 г.

Включени са и два видеоклипа, заснети с мобилен телефон, предоставени от служител на реда в Колорадо през октомври 2023 г. Той описва безшумен обект с мигащи червени, сини и зелени светлини. Службата за изясняване на аномалии във всички среди на Пентагона предупреди, че автофокусът и цифровата обработка на данни от мобилните телефони могат да изкривят видимата форма и движение на отдалечени обекти.

Последната порция документи и видеа, както петте преди него, идва след указ на президента на САЩ Доналд Тръмп. По-рано тази година държавният глава разпореди на правителството да идентифицира и предостави на обществеността документи, свързани с НЛО, UAP и извънземния живот.

„Днес Министерството на войната публикува шестата порция разсекретени и исторически файлове за неидентифицирани аномални явления (UAP) като част от президентската система за разпечатване и докладване на срещи с UAP (PURSUE)", заяви главният говорител на Пентагона Шон Парнел.

Той добави, че министерството „ще публикува допълнителни файлове на текущ принцип" и активно работи по следващото разсекретяване на документи за UAP.

Инициативата PURSUE започна да публикува архиви през май 2026 г. Предишните пет порции бяха разсекретени на 8 май, 22 май, 12 юни, 10 юли и 7 август. Документите са събрани от различни американски федерални институции, сред които Пентагонът, ФБР, ЦРУ, Държавният департамент и Изпълнителната служба на президента.

Сред публикуваните сега материали има документи от Project Blue Book, свързани с известния филм от Тремънтън, щата Юта, от 1952 г., документи за програмата за модерни космически и авиационни технологии AAWSAP, както и научни разработки за метални стъкла, спинтроника и приложението на тези технологии в аерокосмическата индустрия. В архива е включена и стенограма от презентация на капитан Едуард Рупелт от 1952 г., както и кадри и изображения на други докладвани UAP.

Публикуваните материали са част от по-мащабните усилия на американското правителство да прегледа исторически документи и нерешени случаи, свързани с UAP. Службата за разрешаване на аномалии във всички сфери (AARO) посочва, че малките метални сфери са сред най-често докладваните видове UAP.

Досега AARO не е открила проверими доказателства, че някой от разследваните случаи е свързан с извънземна технология. В същото време много от случаите остават неразрешени заради недостатъчно данни или други обстоятелства, които не позволяват да бъде установен произходът на наблюдаваните явления.

Според публикуваната от правителството директива министерството на войната, с подкрепата на Службата на директора на националното разузнаване, координира усилията на американските институции за откриване, преглед, идентифициране, разсекретяване и публично публикуване на документи за неразрешени случаи.

Операцията включва десетки федерални агенции и преглед на десетки милиони документи, натрупвани в продължение на десетилетия, като част от тях съществуват единствено на хартиен носител. Всички материалите ще бъдат публикувани поетапно, след като бъдат открити и разсекретени, добавят от военното министерство на САЩ.

Американските власти уточняват, че публикуваните архиви представляват неразрешени случаи, при които правителството не може да определи категорично природата на наблюдаваните явления. Причините могат да бъдат различни, включително липса на достатъчно информация. Министерството на войната заявява, че приветства допълнителен анализ от частни организации и експерти.

NEW #UAPfiles Video

DOW-UAP-PR135, Unresolved UAP Report, Middle East, 2025

The United States Central Command submitted a report of an unidentified anomalous phenomenon to the All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) consisting of 1 minute of video footage from an infrared… pic.twitter.com/dP5pgr33kB — Grider (@HighEarthOrbit_) September 18, 2026