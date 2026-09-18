Русия привика британския шарже д‘афер заради оръжията, които Лондон изпраща на Киев

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Външното министерство на Руската федерация извика британския шарже д'афер в Москва Дейни Долакия, за да изрази официално протеста си срещу „по-нататъшното увеличаване на лондонските доставки на оръжие" за Киев, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руското дипломатическо ведомство.

В текста се посочва, че изпращайки още оръжия на Украйна „Лондон се поставя в позицията на съучастник в кървавите злодеяния на киевския режим, които не могат да бъдат определени по друг начин освен като тероризъм и военни престъпления".

Великобритания казва, че стои „рамо до рамо" с Украйна и че е се придържа към ангажимента си да предоставя на Киев необходимото му военно оборудване, информира БТА.

Русия в момента няма посланик в Лондон и отношенията между двете страни са крайно обтегнати.

Москва миналия месец официално обяви, че е отзовала посланика си във Великобритания Андрей Келин. В резултат на това се появиха медийни спекулации, че Русия понижава равнището на дипломатическите си отношения в Обединеното кралство, но Москва отхвърли това.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва днес са поразили два товарни кораба и танкер в украински черноморски пристанища, добавя Ройтерс.

В изявление на отбранителното ведомство се посочва, че товарните кораби са били ударени в пристанище Южний и в открити води на Черно море, а танкерът е бил ударен на Одеското пристанище.

Министерството заяви, че и трите плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия.