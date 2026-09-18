Главният секретар на ООН: Безсилни сме пред войните

Светът е дълбоко разделен, а Съветът за сигурност на ООН е парализиран, когато става въпрос за прекратяване на военните конфликти. Въпреки това има път напред, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пред Асошиейтед прес.

Мандатът на Гутериш, който ръководи организацията близо десетилетие, изтича в края на годината. Макар да е известен с мрачните си оценки за състоянието на света, той заяви, че вижда надежда и възможности за бъдещето. Според него обаче това ще бъде възможно единствено ако правителствата по света започнат да си сътрудничат за ограничаване на конфликтите, намаляване на неравенството и справяне с бързото развитие на изкуствения интелект, информира БТА.

„Вярвам в редица фундаментални неща, които трябва да се направят и да се случат, за да стане светът по-добър. И съм решен да се боря за тяхното осъществяване", каза Гутериш в интервю за АП, дадено четири дни преди световните лидери да се съберат на годишната среща на Общото събрание на ООН.

Генералният секретар предупреди и за последиците от „огромното геополитическо разделение", което според него, заедно с блокажа в Съвета за сигурност, е създало среда на безнаказаност. В нея влиятелни държави пренебрегват международното право и Устава на ООН.

„Много държави си казват, че ако свръхсилите могат да нарушават закона, те също могат. И така, виждаме все повече ситуации по света, в които на държавите просто не им пука. Те правят каквото си искат, знаейки, че ще се ползват с пълна безнаказаност", заяви Гутериш.

По думите му съчетанието от войната между Русия и Украйна и по-широкия конфликт в Близкия изток има драматичен ефект върху световната икономика. Цените на храните и енергията се увеличават, лихвените проценти растат, а развиващите се държави срещат огромни трудности при посрещането на нуждите на населението си.

Затова Гутериш призова за реформа на институциите, създадени от силите победителки във Втората световна война. Според него промени са необходими както в ООН и по-специално в Съвета за сигурност, така и в основните световни финансови институции – Международния валутен фонд и Световната банка.

„Те трябва да бъдат основно реформирани, за да отразяват реалностите на света през 21-ви век, в който се появяват нови икономики и сили, чието значение трябва да намери отражение в глобалните институции", каза той.

Гутериш смята, че заради геополитическите разделения ООН в момента няма „реални лостове за влияние", с които да насърчава постигането на мир в Украйна и Близкия изток. Той обаче подчерта, че през мандата си е заемал твърда позиция в защита на Устава на ООН и териториалната цялост на държавите, както и в осъждането на „ужасяващите нарушения на човешките права".

Очаква се тазгодишната глобална среща да насочи вниманието и към бъдещето на самата ООН, както и към потенциалната заплаха изкуственият интелект да излезе извън човешкия контрол. Гутериш призова за международно сътрудничество и създаване на предпазни механизми при развитието и използването на изкуствения интелект, който определи като „общочовешки проблем".