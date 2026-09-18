Дания ускорява помощта за Украйна след инцидент с руска фрегата

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Дания ускорява предоставянето на нов пакет военна помощ за Украйна в отговор на инцидента, при който датски военен хеликоптер едва не беше улучен от сигнални ракети, изстреляни от руска фрегата, предаде Ройтерс.

Копенхаген обяви, че ще отпусне 1,8 милиарда датски крони (276 милиона долара) за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.

Решението идва, след като в понеделник Дания съобщи, че руски военен кораб е изстрелял без предупреждение сигнални ракети по датския хеликоптер. Машината е заснемала руския плавателен съд в международни води, съобщава БТА.

Москва представи различна версия на случилото се, като заяви, че хеликоптерът е извършвал опасни маневри в близост до руската фрегата.

„Ако руснаците си мислят, че могат да ни изплашат... тогава нашият отговор е да засилим подкрепата си за Украйна по-бързо, отколкото възнамерявахме", заяви пред журналисти министърът на отбраната Йепе Брус след среща с депутати.

Дания е сред най-активните поддръжници на Украйна от началото на мащабната руска инвазия през 2022 г. и е един от водещите финансови спонсори на Киев на глава от населението.

„Ако някой си мисли, че може да ни принуди да ограничим нашата подкрепа за Украйна, той се заблуждава", заяви и датският външен министър Ларс Льоке Расмусен.