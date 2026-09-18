ЕС ще следи изборите в Сърбия, очаква вотът да е по европейските стандарти

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Европейският съюз ще следи внимателно предстоящите парламентарни избори в Сърбия, насрочени за 25 октомври, и очаква вотът да бъде проведен в съответствие с европейските стандарти, предават сръбски медии.

Свободните, честни и прозрачни избори са основа на европейската демокрация и трябва да бъдат организирани според европейските и международните стандарти, заявиха от Европейската комисия пред сръбския портал „Съвременна политика".

От ЕС подчертават, че доброто функциониране на демократичните институции, особено при провеждането на избори, е от ключово значение и за процеса на присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, съобщава БТА.

„Европейските и международните стандарти предполагат зачитане на основните свободи. Правото на гражданите да вземат свободно и информирано изборно решение трябва да бъде уважавано, както и равните условия за всички участници, включително равен достъп до медиите, разделение между държавата и политическите партии и избягване на неоправдани предимства, произтичащи от упражняването на публична длъжност", се посочва в изявлението.

Според ЕС е важно изборният процес да бъде наблюдаван както от Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), така и от местни наблюдатели.

От Европейския съюз очакват изборите да отговорят на установените европейски и международни изисквания, като подчертават значението на демократичните стандарти за европейската интеграция на Сърбия.