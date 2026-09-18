Украински дронове унищожиха руска ракетна система в Запорожка област

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Оператори на дронове от 1-ви самостоятелен щурмови полк нанесоха удар по самоходна установка на руската ракетна система „Бук-М1" земя-въздух в Запорожка област, съобщи полкът във Фейсбук, като разпространи и видеокадри от удара, предаде Укринформ.

Агенцията отбелязва, че „Бук-М1" е ракетна система земя-въздух със среден обсег, предназначена за прехващане на самолети, хеликоптери и крилати ракети, информира БТА.

Украинските защитници са използвали бойни дронове „Дарт" и „Котихорошко", за да нанесат въздушния удар по целта.

По-рано днес украински удари вдигнаха тревога и в руския черноморски град Сочи, където изборните секции в се наложи да затворят врати за кратко заради опасност от дронове.

От съображения за сигурност членовете на секционните комисии, избирателите и изборните наблюдатели се скриха в бомобубежища, каза кметът Андрей Прошунин.

Малко след това той обяви край на тревогата и разреши изборният ден да продължи. Днес Русия гласува на избори за Държавна дума, които се очаква да затвърдят доминацията на прокремълските партии в долната камара на руския парламент.

Украйна редовно атакува с дронове Сочи и други градове на територията на Русия като част от съпротивата си срещу пълномащабното нахлуване, предприето от Москва срещу нея през февруари 2022 г.