Uber ще плати $40 млн. за жена, блъсната от кола, след като шофьор я свалил на магистрала

40 милиона долара ще трябва да плати Uber на семейството на 23-годишна жена, която загина, след като шофьор на компанията я остави на магистрала в Калифорния. Емили Нормандин-Паркър била блъсната от друго превозно средство малко след като била принудена да слезе от автомобила.

Инцидентът е станал на 12 август 2023 г. Нормандин-Паркър поръчала Uber, за да се прибере у дома заедно с приятелка. По време на пътуването приятелката й се разболяла и повърнала в колата, предаде Би Би Си.

Според родителите на Емили шофьорът отбил встрани на магистралата и принудил двете жени, които били в нетрезво състояние, да слязат от автомобила. Малко след това Нормандин-Паркър била ударена от друго превозно средство и получила смъртоносни наранявания.

Адвокатите на семейството твърдят, че шофьорът Ву Тран не е повикал помощ, след като оставил двете жени на магистралата. Вместо това той се свързал с Uber, за да поиска от компанията да начисли на Нормандин-Паркър такса за почистване на автомобила.

Според съдия Ричард Стоун Тран е проявил „много повече загриженост за новата си кола, отколкото за пътниците си". Арбитърът е отбелязал, че шофьорът е можел да излезе от магистралата и да остави жените на безопасно място.

Решението е взето след петдневен арбитражен процес. Пенсионираният съдия Ричард Стоун, който е изпълнявал ролята на независим арбитър, е разпоредил Uber да изплати 40 милиона долара на родителите на Нормандин-Паркър, съобщи адвокатската кантора Panish, Shea, Ravipudi, представляваща семейството.

Uber обаче не приема решението. Компанията заяви, че Тран е независим изпълнител и според нея тя не трябва да носи правна отговорност за действията му. От Uber посочиха и че арбитърът е допуснал грешка, като е приел обратното.

„През годините продължихме да укрепваме подхода си към безопасността чрез нови технологии, политики и предпазни мерки, разработени от експерти по безопасността, включително допълнителни насоки за шофьорите как да избягват слизане на опасни места", се казва в изявление на компанията.

Родителите на Емили заявиха, че дъщеря им е направила именно това, което Uber съветва пътниците да правят – да не шофират и да се доверят на услугата да ги прибере безопасно.

„Емили направи всичко, което Uber казва на пътниците – тя направи отговорния избор да не шофира и ние се доверихме на Uber да я закара безопасно у дома. Това доверие струваше живота на дъщеря ни", казаха те.

Оказва се, че преди решението Uber е предложил на семейството 10 милиона долара за споразумение. Условието обаче било родителите да не говорят публично за инцидента. Те отказали.

Така спорът стигна до арбитраж, а обезщетението нарасна четирикратно. Случаят приключи с решение за 40 милиона долара за семейството на младата жена, която е поръчала превоз, за да се прибере безопасно у дома.