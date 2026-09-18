Грешка на изкуствен интелект едва не предизвикала военен сблъсък между САЩ и Китай

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Подобни грешки, известни като „халюцинации" на ИИ, не са изолиран случай

Американските военни едва не започнали операция срещу китайски кораб в Близкия изток заради доклад, генериран с помощта на изкуствен интелект. В документа се твърдяло, че плавателният съд превозва компоненти за програма за ядрени оръжия, но впоследствие се оказало, че информацията е напълно невярна.

Случаят се разиграл тази пролет, по време на войната с Иран, когато докладът бил разпространен сред американските военни и незабавно предизвикал тревога, съобщава CNN, позовавайки се на четирима източници, запознати с инцидента.

Американската армия започнала подготовка за прихващане на китайския кораб. Според двама от източниците въоръжени американски военнослужещи се готвели да се качат на борда му, а военни самолети вече били във въздуха.

Само малко преди планираната операция обаче американски представители проверили по-задълбочено разузнавателния доклад и открили сериозния проблем. Документът бил изготвен от анализатор от американското командване за специални операции с помощта на чатбот, който неправилно идентифицирал товара на кораба.

Какъв всъщност е бил товарът, не е ясно. Според един от източниците докладът е бил „напълно неверен". Същият източник обаче определя случая като особено опасен, защото той „почти започна война".

Една американска операция срещу китайски плавателен съд би могла да предизвика ескалация и да доведе до въоръжен конфликт между Вашингтон и Пекин.

Случаят показва и един от най-непосредствените рискове при бързото навлизане на изкуствения интелект във военната сфера. Докато през последните седмици във Вашингтон се водят спорове за възможността ИИ един ден да излезе извън човешкия контрол, инцидентът с китайския кораб демонстрира много по-близка опасност – хора да вземат решения с потенциално фатални последици въз основа на грешна информация, генерирана от машина.

В конкретния случай анализаторът задал на чатбота въпрос, свързан с разузнавателни данни за товарния манифест на кораба. Информацията първоначално била получена от американското командване за специални операции в Тихия океан, базирано на Хаваите.

Не е известно дали използваният чатбот е бил комерсиален продукт или система, разработена за американското правителство. Бивш високопоставен американски служител, запознат със системите за ИИ, използвани от военните и разузнавателните служби, коментира, че вътрешните инструменти в голяма степен са „просто копия на комерсиалните".

Чатботът комбинирал информация от публични източници със секретни данни от радиоелектронното разузнаване и стигнал до погрешното заключение за товара на кораба.

След това анализаторът отново използвал ИИ – този път, за да оформи получените резултати в стандартен разузнавателен доклад. Документът бил разпространен по веригата и попаднал при военни служители, които разчитали на него при вземането на решения.

Въпреки риска американските военни ускоряват внедряването на ИИ. Причината е, че технологията може да помогне за по-бърз анализ на огромни количества разузнавателна информация, избор на цели за удари, придвижване на военни ресурси, както и при управлението на логистиката и снабдяването.

Американските власти смятат, че САЩ не могат да си позволят да изостанат в тази област, особено при евентуален бъдещ конфликт с Китай или друг противник, който също използва ИИ във военните си операции.

През януари министърът на отбраната Пийт Хегсет представи стратегия за ускоряване на използването на изкуствения интелект в американската армия. Тя предвижда технологията да бъде достъпна за широк кръг военни и цивилни служители.

Според меморандума към стратегията целта е водещите американски модели на ИИ да бъдат поставени „директно в ръцете" на около 3 млн. цивилни и военни служители на всички нива на класификация.

Проблемът е, че въвеждането на технологията не се извършва по единен начин. Различни структури на американското правителство използват различни системи, подчинени на различни правила и стандарти за безопасност.

Няма и единен стандарт за проверка на информацията, генерирана от ИИ. Това означава, че надеждността на отделните системи може да се различава значително.

Особено тревожно е използването на ИИ при избора на цели за военни удари. Според източник, запознат с настоящите политики на американските военни, употребата на технологията в тази сфера „определено се увеличава", но няма достатъчно ясни правила как присъствието на човек в процеса ще предотврати цивилни жертви или инциденти с приятелски огън.

Подобни грешки, известни като „халюцинации" на ИИ, не са изолиран случай в американската разузнавателна общност. Според източници те се наблюдават и при други случаи на използване на технологията от правителствени структури.

Някои по-опитни служители в разузнаването, които по принцип подкрепят използването на ИИ, са обезпокоени и от друг ефект – натиска върху анализаторите да работят все по-бързо.

Според няколко източници именно младите анализатори са по-склонни да се доверяват на тези инструменти без достатъчно критична проверка.

„ИИ позволява да стигнете до лоша идея по-бързо", обобщава един от източниците.

В случая с китайския кораб тази „лоша идея" почти се превърнала във военна операция, която е можела да изправи двете най-големи световни сили една срещу друга.