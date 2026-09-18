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Номиниран от Тръмп, оглави Световната програма по прехраната на ООН

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Люк Линдберг, висш служител в американското Министерство на земеделието, бе назначен за нов изпълнителен директор на Световната програма по прехраната (СПП) на ООН – най-голямата международна хуманитарна агенция. Линдберг е номиниран за поста от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Назначението му е извършено съвместно от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и ръководителя на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) Ку Донгю, след консултация със Световната програма по прехраната.

Линдберг поема ръководството на агенцията от Синди Маккейн, вдовица на покойния американски сенатор Джон Маккейн. Тя се оттегли от поста по здравословни причини, а временно на нейно място бе назначен заместникът й Карл Скау, съобщава БТА. 

Назначението идва на фона на сериозна продоволствена криза в различни части на света. Около 266 милиона души са изправени пред остра продоволствена несигурност заради конфликти, екстремни метеорологични явления и икономически затруднения, сочат данните на СПП.

Агенцията е оказала помощ на над 100 милиона души в 83 държави.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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