Италия ескортира свой кораб през Баб ел Мандеб заради заплахите на хутите

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Италианските военноморски сили са ескортирали италиански кораб през протока Баб ел Мандеб, ден след като министърът на отбраната Гуидо Крозето заяви, че Италия ще предприеме подобни мерки за защита на корабоплаването, предаде ДПА.

Корабът „Джоли Оро", управляван от италианска корабна компания, е плавал на север, придружаван от фрегатата „Карло Бергамини", съобщи италианският военноморски флот. Фрегатата е част от военноморската мисия на ЕС „Аспидес", която има за цел да осигурява безопасността на корабоплаването в Червено море.

Преминаването през протока е приключило без инциденти, уточниха от италианския флот.

Вчера Крозето обяви, че италианските военноморски сили ще гарантират безопасното преминаване на италиански кораби през Баб ел Мандеб. По думите му Рим не е искал да изчаква решение на Европейския съюз по въпроса, съобщава БТА.

Протокът Баб ел Мандеб свързва Червено море с Аденския залив и е част от най-важния морски маршрут между Европа и Азия.

Междувременно подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути са предприели миналата седмица светкавична офанзива, при която са установили контрол върху цялото западно крайбрежие на Йемен и са превзели стратегически важни острови. Според ДПА хутите вече разполагат с практически неограничен достъп до протока, което представлява сериозен удар за Саудитска Арабия.