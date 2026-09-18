Тръмп забрани на две големи телевизии и „Политико“ достъп до Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на три медии – телевизионните канали Си Ен Ен и Ем Ес НОУ, както и на онлайн изданието „Политико", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

„От този момент забранявам на медиите за фалшиви новини Си Ен Ен, Ем Ес НОУ... и „Политико"... достъпа до Белия дом в резултат от тяхното постоянно разпространение на ФАЛШИВИ НОВИНИ", написа Тръмп в социалната си платформа Трут соушъл. Той добави, че ще оповести имената и на други медии, които ще бъдат включени в списъка.

Ем Ес НОУ (MS NOW/My Source for News, Opinion and the World – „Моят източник на новини, мнения и света") е новото име на Ем Ес Ен Би Си.

„На медиите не трябва да се позволява постоянно да пишат и да предават ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ, когато отразяват президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените американски щати", отбеляза американският президент.

Трите медии, посочени от Тръмп, както и Националният пресклуб, до момента не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар, съобщава БТА,

Тръмп многократно е призовавал телевизии да свалят шоупрограми или новинарски емисии, които не харесва или в които са били отправяни шеги и критики към неговото правителство. Освен това той е настоявал Федералната комисия по комуникациите да отнема лицензите на телевизионни канали, чиито новини и предавания е критикувал.