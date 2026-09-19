Учени откриха нов вид диви котки – малки и симпатични, отначало ги мислели за домашни

През 2015 г. боливиец намира котенце на пътя близо до гора и го осиновява. В течение на една година става ясно, че това не е домашна котка, затова боливиецът предава животното на местен резерват. Оттам се свързват с биоложката Паола Ногалес-Аскарунс, специалист по диви котки. Обаждат ѝ се и казват, че имат котка и тя е „странна".

На снимките котката наистина изглежда необичайно: по-малка от домашна котка, с къси, кръгли уши, дълги мустаци и малка муцуна. Изследователката от National Geographic Паола Ногалес Аскарунс, ръководила проучването, при което Leopardus tilcayo е определен като нов вид, наблюдава котката в приюта за животни „Сенда Верде“ в района Юнгас, Боливия на 1 септември 2026 г. Снимка: РОЙТЕРС

Ногалес-Аскарунс пътува до резервата в субтропичните склонове на боливийските Анди, за да види животното със собствените си очи. В интервю за National Geographic тя казва, че е направила стотици снимки, когато е видяла котката. Но не е осъзнала, че може да е нов вид.

Всъщност подобносъбитие е изключително рядко въпреки факта, че откриването на нов вид не изисква непременно да се открие животно, непознато на науката, в дивата природа.

Видовете всъщност могат да бъдат открити чрез изучаване на богати музейни колекции. Екземпляри, събрани преди десетилетия или стотици години и погрешно класифицирани, често се намират в хранилищата. Или генетичният анализ разкрива, че видове, които са изключително сходни на външен вид, са в най-добрия случай далечни роднини. Но това не се е случвало с котките от почти век.

През 2019 г. Ногалес-Аскарунс съставя брошура за дивите котки, живеещи в Бразилия, когато осъзнала, че животното, което е видяла три години по-рано, е различно от всичко друго – петната му са по-големи от тези на други видове със същия размер.

Биологът решава да проведе генетичен анализ, но ѝ липсват необходимите умения. Тя се обединила със специалисти от други страни (от Белгия до Перу), за да изучи не само тази „странна" боливийска котка, но и да разбере вида Leopardus tigrinus (известен на български като „онцила") като цяло.

Оказва се, че малките диви котки са много по-разнообразни, отколкото се смята преди.

Видът Leopardus tigrinus, открит през 1775 г., отдавна се нуждае от преразглеждане. Учените подозират, че под това име се крият поне четири вида. Уточнението би помогнало да се определи дали има котки, които представляват отделен вид и изискват специална защита. Макар че се считат за Leopardus tigrinus, изглежда, че има много от тях, за които може да не е така.

Изследователите анализираха геномите на няколко десетки животни. Те включваха както музейни екземпляри, така и съвременни (последните бяха животни в рехабилитационни центрове и такива, блъснати от автомобили).

Анализът дава няколко интересни резултата. Първо, беше потвърдена дългогодишната хипотеза, че общото име Leopardus tigrinus обхваща четири различни вида: самия Leopardus tigrinus, както и Leopardus guttulus, Leopardus emiliae и Leopardus pardinoides.

Второ, учените идентифицират нов подвид, произхождащ от Перу – Leopardus tigrinus antisuyo.

И накрая, мистериозната котка, с която Паола Ногалес-Аскарунц се сблъска през 2016 г., се оказа представител на изцяло нов, пети вид. Генетичният анализ показа, че този вид се е отделил от линията Leopardus tigrinus/pardinoides преди 1,4 милиона години. Наречен е Leopardus tilcayo, защото думата tilcayo се използва за обозначаване на подобни котки в Боливия.

Произходът на този термин обаче е неясен: няма подобна дума нито на испански, нито на кечуа. Освен това, по време на проучването е открита втора такава котка: преди да започне тази работа, Ногалес-Аскарунс хваща женска, събир проби от козина, снимал я е и я е пуска на свобода. Истинският размер на популацията остава неизвестен.

На снимки, използвани в това проучване, в действителност е трудно да се види разликата с просто око. Някои имат по-дълга козина, други имат по-гъсти опашки, а трети имат по-светли петна. Например Leopardus tilcayo, който тежи 1,5–2 килограма, се различава от Leopardus tigrinus (видът, с който първоначално е бил объркан) по това, че има по-големи, неправилни петна по хълбоците си, относително по-дълга и по-масивна опашка и неправилни петна по опашката си вместо тънки ивици.