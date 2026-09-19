Северна Корея отхвърли резолюция на МААЕ и потвърди ядрения си статут

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Северна Корея отхвърли резолюция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), с която организацията критикува ядрената програма на Пхенян. Режимът на Ким Чен Ун обяви, че страната вече е утвърдена като ядрена сила и не се нуждае от признанието на международната общност. Позицията е публикувана от държавната информационна агенция на КНДР – КЦТА, и е цитирана от „Ройтерс".

От Пхенян заявяват, че статутът на Северна Корея като ядрена държава е трайно закрепен в националното законодателство и няма да бъде променен заради решения или натиск отвън.

Резолюцията на МААЕ идва на фона на продължаващите международни опасения за развитието на ядрената и ракетната програма на Северна Корея, пише БТА.

Държавната агенция в Пхенян съобщи и че севернокорейският лидер Ким Чен Ун тази седмица е направил тридневна инспекция на стратегически оръжейни заводи за производство на боеприпаси.

"Усилията за модернизация във всички сфери на севернокорейската армия означават съществена промяна в плановете за противодействие на война", заявява Ким, цитиран от КЦТА.