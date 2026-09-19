Тръмп подписа закона за „адски санкции" срещу Русия, договори се за Гренландия и защити сина си

Синът му Доналд Тръмп-младши ще върне парите за сватбата си, дадени от руски олигарх

Обяви споразумение с Дания, което дава на САЩ „постоянен контрол" върху сигурността на Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закон, разширяващ санкциите срещу Русия, който наред с други неща позволява налагането на мита до 100% за държави, които продължават да купуват руски енергийни ресурси, съобщиха от Белия дом.

Документът, наречен „Законът на Линдзи Греъм за санкциите между Русия и Иран", разширява съществуващите санкции и забрани срещу Русия и удължава тези срещу Иран.

По-конкретно законът дава на президента на САЩ правомощието да налага тарифи до 100% върху стоки от държави, които купуват значителни обеми руски петрол и газ или които помагат на Москва да избегне санкции.

Сред държавите, потенциално обект на такива мерки, са Китай и Индия – най-големите купувачи на руски енергийни ресурси. Президентът ще може също така да предоставя освобождаване от тарифите на отделни държави, включително по съображения за национална сигурност на САЩ.

В допълнение към вторичните мерки срещу търговските партньори на Русия, законът разширява санкциите срещу руския енергиен и отбранителен сектор, банки, длъжностни лица и плавателни съдове, използвани за износ на петрол и избягване на ограничения.

Авторите на законопроекта заявиха, че целта му е да намали приходите на Русия, които биха могли да бъдат използвани за продължаване на конфликта срещу Украйна.

Камарата на представителите одобри законопроекта на 16 септември с 262 гласа „за" и 159 „против". Преди това Сенатът го подкрепи с 86 гласа „за" и 11 „против".

Някои демократи се противопоставиха на определени разпоредби на законопроекта, тъй като те предоставят на президента широки правомощия самостоятелно да налага търговски ограничения на трети страни.

Законопроектът първоначално беше внесен от републиканския сенатор Линдзи Греъм, който почина тази година. Окончателната версия включваше и петгодишно удължаване на няколко американски санкции срещу Иран.

Тръмп също така обяви споразумение с Дания, което дава на САЩ „постоянен контрол" върху сигурността на Гренландия.

Според президента Вашингтон е сключил споразумение, което дава на САЩ „постоянен контрол върху сигурността" на острова.

Според Тръмп споразумението ще позволи на САЩ „да направят всичко необходимо", за да защитят Гренландия и Съединените щати. Той също така твърди, че никоя държава, която Вашингтон счита за противник, няма да може да установи военна база или друго военно присъствие на острова, нито да извършва „чувствителни инвестиции" без писменото съгласие на САЩ.

Тръмп определи споразумението като „Споразумение за безкраен живот" и заяви, че то няма да изисква никакви разходи от САЩ. Вашингтон също така възнамерява да започне установяването на голямо военно присъствие на острова.

По-рано медиите съобщиха, че САЩ и Дания са близо до споразумение за разширяване на американското военно присъствие в Гренландия. Сред обсъжданите теми бяха възможността за използване на територията на острова за американската система за противоракетна отбрана „Златен купол" и ограничаване на китайското присъствие.

Предполагаше се обаче, че споразумението няма да означава предаване на Гренландия на Съединените щати, нещо, за което самият президент на САЩ говори през последната година.

В началото на 2026 г. Тръмп многократно поиска САЩ да получат контрол над Гренландия, позовавайки се на опасения за националната сигурност. Датските и гренландските власти настояваха, че бъдещето на острова трябва да бъде определено от самите Дания и Гренландия.

Освен това президентът на САЩ коментира медийни съобщения, че руският бизнесмен и ръководител на Международната боксова асоциация (IBA) Умар Кремльов е платил част от сватбените тържества на сина му Доналд Тръмп-младши.

В отговор на репортерски въпрос Тръмп заяви, че подобни подаръци са „напълно допустими" и че доколкото му е известно, синът му вече се е върнал парите на Кремльов: „Доколкото разбирам, той му ги е върнал. Това е обичайна практика. Организирал съм много сватбени тържества за младоженци на най-различни места".

Западните медии по-рано съобщиха, че Кремльов е похарчил стотици хиляди долари за сватбата на Тръмп-младши и Бетина Андерсън на Бахамите през май. Според едно от изданията руският бизнесмен е платил наема на един от частните острови, където се е провел приемът и са отседнали гостите, както и фойерверките.

След публикацията Тръмп-младши и съпругата му потвърдиха участието на Кремльов в организирането на тържествата. Те го нарекоха свой „скъп приятел" и заявиха, че е организирал две нощи на тържества след церемонията като сватбен подарък.

След публикацията демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ започнаха разследване на финансирането на събитията. Те поискаха разследване на естеството на връзката на Кремльов със семейство Тръмп и възможните причини за толкова голям подарък от бизнесмен, свързан с руското правителство.