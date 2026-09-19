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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23588747 www.24chasa.bg

Путин: Украйна се меси в руските парламентарни избори

2024
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ВЛАДИМИР ПУТИН

Руският президент Владимир Путин заяви, че Украйна умишлено възпрепятства преговорите за прекратяване на започналата преди четири и половина години война, и обвини Киев, че се меси в руските парламентарни избори, предаде Ройтерс.

На заседание на Военнопромишлената комисия на Русия стопанинът на Кремъл добави, че основният елемент, на който Москва ще разчита в областта на отбраната, остава и занапред "ядрената триада", но по думите му е необходимо страната му да укрепи и противоракетната си отбрана.

В изявлението си, което бе разпространено от руските агенции, Путин обвини Украйна, че "отдавна се е изродила в диктатура", визирайки това, че там не са произвеждани избори, въпреки че мандатът на президентът Володимир Зеленски отдавна е изтекъл.

"Както е известно, украинското ръководство изобщо не бърза да произвежда избори, а в същото време се опитва да ни се меси", посочва Путин, без да приведе доказателства, пише БТА.

Зеленски и други украински официални представители казват, че в условията на извънредно положение не могат да бъдат произведени избори. То бе обявено след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и е в сила и до днес. Киев окачестви гласуването в Русия като "псевдоизбори" с предизвестен резултат.

 

 

ВЛАДИМИР ПУТИН

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