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31 души загинаха при нападение срещу полицейски участък в Пакистан

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31 души загинаха при нападение срещу полицейски участък в Пакистан СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-малко 31 души са загинали при бомбен атентат, придружен от стрелба, срещу полицейски участък в град Кохат, в Северозападен Пакистан, предаде Франс прес. Сред жертвите има 16 полицаи. Ранените са поне 100, като броят им расте.

Президентът на страната Асиф Али Зардари обвини за кръвопролитието ислямистка въоръжена групировка. След експлозията в пакистанската Северозападна гранична провинция (Хайбер Пахтунхва) е в ход спасително-издирвателна операция, обяви Билал Ахмед Файзи от спасителната служба, пише БТА.

Убити са четирима от нападателите, сред които снайперист и бомбен атентатор самоубиец, казаха за АФП властите. Никоя въоръжена групировка не е поела отговорност досега.

 

31 души загинаха при нападение срещу полицейски участък в Пакистан СНИМКА: РОЙТЕРС

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