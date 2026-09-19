ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илин Димитров: Нашата цел до 2030 г. е броят на чу...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23588782 www.24chasa.bg

"Кой пере гащите на Путин", питат Pet Shop Boys в новата си песен (Видео)

2168
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Официален профил във Фейсбук на "Пет шоп бойс"

Британската поп група Pet Shop Boys пусна нова песен „A Top Secret Washing Machine" в своя YouTube канал. Песента беше насрочена да съвпадне с изборите за руската Държавна дума.

Описанието на видеото цитира речта на Алексей Навални в Симоновски съд в Москва през февруари 2021 г. По това време лидерът на опозицията се връща в Москва от Германия, където се възстановява от отравяне с "Новичок". Той е осъден на затвор по изфабрикувани обвинения и изпратен в наказателна колония. Три години по-късно Навални е убит, отново отровен – този път с епибатидин.

Алексей Навални КАДЪР: инстаграм/navalny
Алексей Навални КАДЪР: инстаграм/navalny

Ето какво казва Навални за Владимир Путин в съда:

"Той никога не е участвал в дебати или избори. Единственият му метод за борба е да се опитва да убива хора. И колкото и да се преструва на велик геополитик, някакъв велик световен лидер, основното му оплакване към мен сега е, че ще остане в историята като отровител. Знаете ли, имаше Александър Освободител. Или Ярослав Мъдри. А сега ще имаме Владимир Отровителя на гащите. Ето как ще остане в историята.

В песента си Pet Shop Boys преразказват покушението срещу Навални с Новичок през 2020 г. Той е бил отровен по следния начин: служители на ФСБ нахлуват в хотелската стая на лидера на опозицията в Томск и нанасят отровата върху бельото му.

В песента A top secret washing machine („Строго секретна пералня") Pet Shop Boys питат кой пере бельото на Путин, кой пази тайните му и дали се смее на брилянтния му план, когато отрови бельото на опонента си.

Владимир Путин
Владимир Путин Снимка: Снимка: Архив

"Има ли проблеми със съня през нощта? Не, ще се измъкне, като Сталин или Петър Велики", пеят Pet Shop Boys.

„Но тайните му ще си останат тайни, докато един съдбовен ден всички те не отидат по дяволите", завършва песента.

Ето пълния текст на песента на английски:

Who washes Putinʼs underpants?

Who has to keep them clean

deep in the bowels of his residence

in a top secret washing machine?

Who keeps his secrets secret?

Is nothing or everything true?

Is he fatally ill or strong as a horse

impossible to know or get close to?

When he poisons an opponentʼs underpants

does he laugh at his brilliant scheme

knowing heʼs got to the root of the problem

deadly but somehow obscene?

Is it difficult to sleep at night?

Does he always sleep alone

with nightmares of a prison cell

summoned to be be judged and to atone?

No, heʼll get away with anything

like Stalin and Peter the Great

Heʼs the only one that ever matters

He knows what he must dictate

Meanwhile his underpants are washed

by a loyal woman or man

and his secrets will be secret until

that one unfortunate day his shit hits the fan

Pet Shop Boys често посвещават песни на събития от руската история. Например, през 2023 г. групата пусна видеоклип, озаглавен „Живот в миналото", в който сравни Владимир Путин с Йосиф Сталин, а през 2024 г. - песента „Dancing Star", посветена на танцьора Рудолф Нуреев. През 2025 г. те издадоха песента „Химн" в памет на Алексей Навални.

Снимка: Официален профил във Фейсбук на "Пет шоп бойс"
Алексей Навални КАДЪР: инстаграм/navalny
Владимир Путин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп прати Канада в прегръдките на Брюксел