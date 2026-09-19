"Кой пере гащите на Путин", питат Pet Shop Boys в новата си песен (Видео)

Британската поп група Pet Shop Boys пусна нова песен „A Top Secret Washing Machine" в своя YouTube канал. Песента беше насрочена да съвпадне с изборите за руската Държавна дума.
Описанието на видеото цитира речта на Алексей Навални в Симоновски съд в Москва през февруари 2021 г. По това време лидерът на опозицията се връща в Москва от Германия, където се възстановява от отравяне с "Новичок". Той е осъден на затвор по изфабрикувани обвинения и изпратен в наказателна колония. Три години по-късно Навални е убит, отново отровен – този път с епибатидин.
Ето какво казва Навални за Владимир Путин в съда:
"Той никога не е участвал в дебати или избори. Единственият му метод за борба е да се опитва да убива хора. И колкото и да се преструва на велик геополитик, някакъв велик световен лидер, основното му оплакване към мен сега е, че ще остане в историята като отровител. Знаете ли, имаше Александър Освободител. Или Ярослав Мъдри. А сега ще имаме Владимир Отровителя на гащите. Ето как ще остане в историята.
В песента си Pet Shop Boys преразказват покушението срещу Навални с Новичок през 2020 г. Той е бил отровен по следния начин: служители на ФСБ нахлуват в хотелската стая на лидера на опозицията в Томск и нанасят отровата върху бельото му.
В песента A top secret washing machine („Строго секретна пералня") Pet Shop Boys питат кой пере бельото на Путин, кой пази тайните му и дали се смее на брилянтния му план, когато отрови бельото на опонента си.
"Има ли проблеми със съня през нощта? Не, ще се измъкне, като Сталин или Петър Велики", пеят Pet Shop Boys.
„Но тайните му ще си останат тайни, докато един съдбовен ден всички те не отидат по дяволите", завършва песента.
Ето пълния текст на песента на английски:
Who washes Putinʼs underpants?
Who has to keep them clean
deep in the bowels of his residence
in a top secret washing machine?
Who keeps his secrets secret?
Is nothing or everything true?
Is he fatally ill or strong as a horse
impossible to know or get close to?
When he poisons an opponentʼs underpants
does he laugh at his brilliant scheme
knowing heʼs got to the root of the problem
deadly but somehow obscene?
Is it difficult to sleep at night?
Does he always sleep alone
with nightmares of a prison cell
summoned to be be judged and to atone?
No, heʼll get away with anything
like Stalin and Peter the Great
Heʼs the only one that ever matters
He knows what he must dictate
Meanwhile his underpants are washed
by a loyal woman or man
and his secrets will be secret until
that one unfortunate day his shit hits the fan
Pet Shop Boys често посвещават песни на събития от руската история. Например, през 2023 г. групата пусна видеоклип, озаглавен „Живот в миналото", в който сравни Владимир Путин с Йосиф Сталин, а през 2024 г. - песента „Dancing Star", посветена на танцьора Рудолф Нуреев. През 2025 г. те издадоха песента „Химн" в памет на Алексей Навални.