Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

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Летището на Люксембург беше затворено за няколко часа през нощта заради забелязано движение на дронове в района. Ограничението засегна както излитащите, така и пристигащите самолети, съобщи „Ройтерс", позовавайки се на данни от платформата за проследяване на полети Flightradar24.

Въздушният трафик на аерогарата в столицата на Великото херцогство е възстановен тази сутрин, съобщиха властите.

Били са засечени "неоторизирани безпилотни самолетни системи" - дронове, близо до летището. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно - за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети, пише БТА.

Люксембургските власти не предоставят информации чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Ройтерс.