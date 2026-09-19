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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23588790 www.24chasa.bg

Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

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Самолет. Снимка: Рixabay

Летището на Люксембург беше затворено за няколко часа през нощта заради забелязано движение на дронове в района. Ограничението засегна както излитащите, така и пристигащите самолети, съобщи „Ройтерс", позовавайки се на данни от платформата за проследяване на полети Flightradar24.

Въздушният трафик на аерогарата в столицата на Великото херцогство е възстановен тази сутрин, съобщиха властите.

Били са засечени "неоторизирани безпилотни самолетни системи" - дронове, близо до летището. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно - за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети, пише БТА.

Люксембургските власти не предоставят информации чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Ройтерс.

Самолет. Снимка: Рixabay

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