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Тръмп готви пищно посрещане за Си Цзинпин с тържествен салют в Розовата градина на Белия дом

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Тръмп готви пищно посрещане за Си Цзинпин с тържествен салют в Розовата градина на Белия дом СНИМКА: РОЙТЕРС

Американският президент Доналд Тръмп подготвя тържествено посрещане за китайския лидер Си Цзинпин при посещението му във Вашингтон в сряда. Освен че лично ще го очаква при слизането му от самолета, Тръмп планира и пищна церемония с военни почести и салют в Розовата градина на Белия дом, съобщи „Ройтерс", позовавайки се на високопоставен американски представител.

Първите държавни почести Си ще получи още при кацането си във военновъздушната база „Андрюс", край Вашингтон. Очаква се самолетът на китайския президент да пристигне около 16:00 часа местно време (23:00 ч. българско време), пише БТА.

Следва посрещането в Белия дом, а после е вечерята. На нея е предвидено да присъстват редица магнати като Джеф Безос, притежаващ "Амазон", Тим Кук ("Епъл"), Илон Мъск ("Тесла"), Сам Олтман ("ОупънЕйАй").

В дневния ред на визитата са залегнали въпроси от областта на търговията през редкоземните елементи до изкуствения интелект, информира Ройтерс.

Тръмп готви пищно посрещане за Си Цзинпин с тържествен салют в Розовата градина на Белия дом СНИМКА: РОЙТЕРС

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