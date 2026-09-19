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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23588849 www.24chasa.bg

9 млн. души в Куба са без ток, срина се електропреносната мрежа

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СНИМКА: Ройтерс

Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло снощи, обяви Министерството на енергетиката в публикации в социалните медии, предаде Ройтерс.

Ведомството уточни, че над 9 милиона души в карибската държава с близо 11-милионно население са останали без ток.

Остарялата система за производство на електроенергия в Куба не е издържала на сериозното напрежение от недостига на гориво, влошаващата се инфраструктура и наложената от САЩ петролна блокада, пише БТА. 

Дори когато електропреносната мрежа функционира, постоянните спирания на тока са факт, отбелязва Ройтерс.

 

СНИМКА: Ройтерс

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