Обискираха дома на сътрудник на водещия кандидат на "Алтернатива за Германия" за изборите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Берлинската прокуратура съобщи снощи, че пет дни преди утрешните местни избори в германската столица полицията е претърсила дома на сътрудник на Кристин Бринкер – водещия кандидат на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (АзГ) на вота за регионален парламент, предаде ДПА.

Четиридесет и осем годишният мъж е заподозрян в нарушаване на германското законодателство относно взривните вещества и оръжията, заявиха от прокуратурата.

Полицията е претърсила със съдебна заповед във вторник дома му в берлинския квартал "Лихтерфелде", съобщи говорител на прокуратурата. Вестниците „Билд“ и "Берлинер цайтунг" вече бяха писали за случая, посочи ДПА, цитирана от БТА.

От прокуратурата заявиха, че заега не са открити доказателства, "които да потвърдят обвинението“. Криминалистите са иззели предмети, открити по време на претърсването, които се изследват. Те трябва да преминат през експертизата, преди да може по-детайлно да се прецени тяхното значение от гледна точка на наказателното право, посочиха от прокуратурата.

Според публикации в печата разследващите са открили наркотици и нацистки сувенири в дома на мъжа, чието име не се споменава.

"Никога не съм забелязвала каквито и да е признаци, че той споделя подобни възгледи. Той просто е колекционер“, заяви Бринкер, цитирана от "Билд".

Говорителят на АзГ Роналд Глазер определи случая като "личен въпрос“. "Очакваме резултатите от разследването“, каза той.