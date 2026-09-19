4 хеликоптера се борят с огнената стихия в столицата на Еквадор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четири хеликоптера се включиха в битката с огнената стихия, обхванала гористи райони край столицата на Еквадор Кито, съобщи Франс прес.

Пожарът избухна в четвъртък по склоновете на планината Каситагуа, северно от града. Силните ветрове и изсъхналата от продължителните горещини растителност допълнително разпалват пламъците и затрудняват гасенето.

Хеликоптерите са съсредоточили усилията си около върха на планината, откъдето се издигат огромни облаци дим, видими от различни части на Кито. В столицата не е падал дъжд повече от месец, отбелязва БТА..

"Борим се с пожарите от около 27 часа“, каза капитан Пабло Андино от противопожарната служба на Кито пред Франс прес. Мобилизирани са около 1000 пожарникари.

Основният пожар, който има две горещи точки, "все още е активен“, информираха властите.

Вчера бе съобщено за най-малко осем пожара в различни райони на Кито, на надморска височина от 2850 метра.