Париж иска Москва да спре поглъщането на френските компании

Франция призова Русия да отмени решението си да постави под временен държавен контрол няколко дъщерни дружества на френски компании. Москва мотивира мярката с връзките им с държави, които определя като „неприятелски" заради позицията им по войната в Украйна, съобщи Франс прес.

Париж определи решението като „неоправдано" и настоя руските власти да го отменят. Френските министерства на външните работи и икономиката заявиха, че поддържат постоянен контакт със засегнатите компании и следят ситуацията отблизо.

Мярката е поредният сблъсък между Москва и западни компании, останали на руския пазар въпреки продължаващото напрежение между Русия и европейските държави заради войната в Украйна.

Руският филал на френската верига за търговия на дребно „Ошан“ (Auchan) съобщи днес, че е поискал „разяснения“ от местните власти след прехвърлянето на активите му на руско дружество с указ на президента Владимир Путин, публикуван вчера, пише БТА.

Според указа активите на „Ошан“, както и тези на швейцарската мултинационална компания „Нестле“ (Nestle) и на бившето руско подразделение на “Льороа Мерлен" (Leroy Merlin), придобито в края на 2023 г. от компания с централа в Дубай и преименувано на „Лемана Про“ (Lemana Pro) през 2024 г. в Русия, се прехвърлят под „временно управление“ на руското дружество „Л.Е.В. Мениджмънт“.

Също днес правителство на Швейцария заяви, че е обезпокоено, след като Кремъл обяви, че поема контрола над търговските дейности на компанията за хранителни стоки „Нестле“ (Nestle) в Русия по „политически причини“. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на свой ред заяви, че на този етап става дума единствено за външно управление.