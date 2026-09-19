Адао де Алмейда: Сътрудничеството с Китай е от ключово значение за модернизацията на Ангола

Сътрудничеството с Китай е от ключово значение за икономическата диверсификация и модернизацията на Ангола, заяви председателят на Националното събрание на страната Адао де Алмейда в интервю за Китайската медийна група.

Той посочи, че сред основните направления на двустранното сътрудничество е изграждането на стратегическа инфраструктура, необходима за развитието на Ангола, предава КМГ. Като примери Алмейда посочи хидроелектрическата централа „Кайкай" и дълбоководния терминал на пристанище Кайо в провинция Кабинда. По думите му и двата проекта са от стратегическо значение за страната и са реализирани в сътрудничество с Китай.

Говорейки за развитието на Китай, председателят на анголския парламент заяви, че страната продължава да демонстрира силна динамика на растеж, развитие и трансформация. „Това е повод за гордост за китайския народ и ни изпълва с искрена радост като приятели на Китай", каза той.

Алмейда изрази и положителната оценка на Ангола за четирите глобални инициативи, предложени от китайския председател Си Дзинпин. Според него те могат да допринесат за изграждането на по-ефективна система на многостранно сътрудничество.

Председателят на Националното събрание на Ангола открои също модернизацията и изкуствения интелект като важни области за бъдещото развитие. Той отбеляза напредъка на Китай в тези сфери, натрупания опит и дългосрочното му планиране и посочи, че това са направления, в които Ангола се стреми да задълбочи сътрудничеството с Китай.

„Искаме да следваме възможно най-близо тази тенденция на развитие и да не изпуснем влака, който непрекъснато ускорява движението си", заяви Адао де Алмейда.

Адао де Алмейда беше на посещение в Китай от 9 до 16 септември начело на парламентарна делегация.