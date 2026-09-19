Иран екзекутира мъж, осъден за шпионаж

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Иран екзекутира мъж, осъден за предаването на разузнавателна информация на Израел за ракетни бази по време на 12-дневната война миналата година, предаде Ройтерс, позовавайки се на новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан.

Хосейн Педаран е бил обесен, след като Върховният съд потвърди смъртната му присъда по обвинения в шпионаж и сътрудничество с тайните служби на Израел, пише БТА.

Мизан съобщава, че Педаран е предоставил на израелската разузнавателна служба "Мосад" информация за секретни военни обекти в провинция Исфахан и че е извършвал шпионска дейност с цел финансова облага.