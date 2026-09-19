Русия е ударила украински товарен кораб и танкер

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Руските сили удариха украински товарен кораб и танкер, намиращи се съответно в Черно море и едно от пристанищата на Украйна, съобщи руската агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната в Москва, предаде Ройтерс.

Информацията не може да бъде проверена чрез независим източник. Междувременно полската армия съобщи в Екс, че е предприела превантивни действия за защита на въздушното пространство заради руските удари в Украйна, пише БТА.

В готовност са приведени наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно наблюдение.