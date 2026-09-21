Американският посланик в Израел описва нападенията на заселниците срещу палестинците като тероризъм

В американските и израелските изявления относно насилието на заселниците в Западния бряг се забелязва нещо ново – темата вече не се разглежда винаги под общи заглавия като „събития" или „сблъсъци". Американският посланик в Израел Майк Хакаби използва израза „израелски терористи", за да опише извършителите на нападенията срещу палестинци в градчето Кусра.

В неочаквано изявление израелският министър-председател Бенямин Нетаняху, в рядък ход, осъди „ престъпните актове на насилие", извършени от заселници в селата Касра и Джалуд в окупирания Западния бряг в събота, като описа извършителите като „бунтовници извън закона", които пречат на работата на армията и нанасят вреда на международния имидж на Израел, докато президентът Исак Херцог осъди акта, а Министерството на външните работи ги определи като „позор" .

В изявлението си той заяви: „Осъждам категорично престъпните актове на насилие, извършени в селата Касра и Джалуд от група беззаконни бунтовници, които нанасят тежка несправедливост на спазващата закона еврейска общност, възпрепятстват израелската армия при изпълнението на нейните задачи и нанасят вреда на престижа на Израел на международната сцена".

Яир Лапид също говори за „еврейски тероризъм", призовавайки той да бъде разглеждан като въпрос на сигурност и право, докато Бенямин Нетаняху осъди престъпните деяния, като заяви, че извършителите им нанасят вреда на Израел и пречат на работата на армията.

Тези позиции и изявления са важни от политическа гледна точка, но тяхното значение за палестинците се състои в потенциалните последствия, които могат да произтекат от тях, и тук въпросът заслужава да бъде разгледан от гледна точка на самия гражданин.

Когато къща, ферма или семейство станат обект на нападение, първото, което има значение за собственика, е да защити себе си, близките си и имуществото си. Това е право, което не подлежи на обсъждане. Но практическото въпрос е: дали пряката конфронтация винаги е най-добрият избор за собственика на земята?

В покрайнините на град Търмсая, където застроената зона свършва и къщите стават по-уязвими, се намира къщата на палестинско-американския гражданин Самир Хазма. Местоположението на къщата, която е относително отдалечена от центъра на града, я е излъгало в миналото на нападения, извършени от групи заселници, като Хазма разказа подробностите за тях пред Al-HURRA.NET в предишен репортаж.

Но къщата, чиито обитатели са живели под тежестта на заплахите, в събота се превърна в американска дипломатическа мисия, след като в нея пристигна американският посланик в Израел Майк Хакаби, придружен от длъжностни лица и служители от посолството, за да изслуша палестинци с американско гражданство, живеещи в Търмсая.В къщата, препълнена с жители и журналисти, Хакаби описа дома на домакина си като „прекрасен", след което заяви, че Хазма е позволил той да бъде превърнат, макар и за няколко часа, в „официален офис на Съединените щати", след като посолството е решило да донесе услугите си до американските граждани, вместо да изисква от тях да се явят в посолството. Както посочва проверката на американския сайт.

Въпреки това шегата, с която посланикът започна речта си, бързо отстъпи място на по-сериозен разговор за страха, в който живеят семействата в града, и за повтарящите се нападения над домове и имущество.

Хакаби заяви, че целта на посещението му не е била да изнесе реч пред жителите, а да ги изслуша, като подчерта, че всички, с които се е срещнал по време на посещението, притежават американско гражданство.

Той добави: „Моето послание към тях беше, че работя за тях. Задачата на посолството е да представлява американския народ и американската политика, и ако имат оплаквания, ние искаме да ги чуем – и днес ги изслушахме".

Посещението е от особено значение за Търмсая, където, според кмета Наваф Заглул, около 80 процента от жителите – на брой близо 3 000 души – притежават американско гражданство.

Хакаби се срещна също така с роднини на палестински американци, убити при нападения в Западния бряг. Сред участниците беше Хадил Джабара – майка на две деца, чийто съпруг Омар, притежаващ американско гражданство, беше убит от заселници през 2023 г.

Джабара определи срещата като положителна, като изрази надеждата си, че американското правителство ще успее да защити жителите на града, и в същото време сподели опасенията си за безопасността на децата си.

По време на срещата посланикът изслуша свидетелства за превземане на имоти, подпалване на автомобили, нападения срещу места за поклонение, разрушаване на къщи и изкореняване на маслинови дървета, както и за страха, който съпътства семействата и децата в ежедневието им.

Хакаби използва ясен израз за тези практики, като твърди, че нападенията не се ограничават до това да бъдат престъпления, а достигат нивото на „тероризъм".

Банда с терористични актове

След срещата той заяви пред журналистите: „Когато се опитваш да създадеш атмосфера, в която хората се чувстват неспокойни в домовете си, децата им се страхуват да си играят в градините си и не се чувстват в безопасност поради поведението и заплахите на другите, това е тероризъм по всякаква дефиниция, било то юридическа или речникова".

Той отбеляза, че американските палестинци в Търмсая „имат правото да живеят в сигурност в домовете, които са построили и за които са платили", като изтъкна, че домът трябва да бъде убежище, в което семейството се чувства в сигурност, когато затвори вратите си през нощта.

Той заяви, че е уведомил израелското правителство и отговорните лица във Вашингтон за необходимостта законът да се прилага еднакво към всички престъпления, без дискриминация, независимо от самоличността на извършителя.

И добави: „Има терористични актове, които не могат да продължат, без държавата да ги разследва и да предприеме мерки срещу тях", като поясни, че посолството може да уведоми правителството на приемащата страна за наличието на случаи, „които не бива да се пренебрегват".

Хакаби изрази мнение, че отговорните за тези нападения съставляват малка малцинствена група, като каза: „Може би отговорните са само няколкостотин, но те са с няколкостотин повече, отколкото би трябвало".

Той добави, че мнозинството от израелците в Западния бряг „изпитват отвращение" от поведението на онези, които той описа като „банда терористи", като посочи, че израелски държавни лица, сред които премиерът, президентът и външният министър, както и председателят на съвета на заселническия център „Йеша" Йисраел Ганц, са направили изявления, осъждащи нападенията.

Той обаче подчерта, че това, че се позволява на малка група да извършва тези престъпни деяния, нанася вреда както на палестинците, така и на израелците, и накърнява имиджа на обществото, което нападателите биха могли да бъдат възприемани като негови представители.

От друга страна, говорителят на община Търмсая, адвокат Ясер Алъкам, оспори оценката на Хакаби за мащаба на явлението и заяви, че броят на заселниците, участващи в нападенията, възлиза на „хиляди, а не стотици".

По време на пресконференцията, проведена в края на срещата на Хакаби с жителите на града, посланикът беше попитан дали израелските власти правят всичко възможно, за да се справят с това, което самият той описва като „тероризъм на заселниците".

Хакаби отговори: „Не знам", като поясни, че не разполага с детайли за всичко, което властите правят или не правят, но призна, че има случаи, които все още се нуждаят от разрешение.

Той добави, че се надява израелските власти да разглеждат сериозно американските опасения, като смята, че привличането към отговорност на извършителите на нападенията е в интерес и на Израел, тъй като имиджът му се накърнява, когато изглежда, че „малка група нарушители" представлява по-голяма част от населението.

Когато беше попитан защо САЩ не използват широката си военна, политическа и финансова подкрепа за Израел, за да спрат нападенията, Хакаби отговори: „Откъде знаете, че не го правя?"

Той посочи, че е заел публична и твърда позиция по отношение на тези практики, и заяви, че САЩ изискват от израелските власти да предприемат действия, а посолството ще продължи да предава това послание.

И продължи: „Нямам правото да изисквам нищо, но със сигурност призовавам за все по-голямо осъзнаване на значението на въпроса както за Израел, така и за населението, което живее под палестинската власт, и за света, който иска да види, че виновните носят отговорност".

Престъплението е престъпление, а тероризмът е тероризъм

Хакаби беше попитан за позоваването му по-рано на една от Десетте заповеди: „Не кради", при осъждане на отнемането на палестинска собственост, и ако заповедта има за цел да включи и земята, а не само къщите и добитъка.

Той отговори: „Тя се отнася за всичко, което не принадлежи на този, който го взема".

Той добави, че това включва къщата, парцела, маслиновото дърво и стадото овце, като смята, че погледът към чуждата собственост и желанието да се присвои също попадат в категорията на алчността, която религиозните заповеди забраняват.

Той отрече, че тази негова позиция представлява промяна в неговото отношение към колонизацията, но отбеляза, че „престъплението е престъпление, а тероризмът е тероризъм" и че извършителите на тези деяния трябва да понесат последствията, предвидени от закона.

Той също така заяви, че подкрепя правото на хората да живеят в районите, които притежават, и в които имат право да пребивават съгласно споразуменията от Осло, като добави: „Това, което не подкрепям, е хора да идват и да се опитват да отнемат собственост, върху която други имат законно право и документи, които го доказват".

Тези изявления придобиват допълнително значение, като се има предвид, че Хакаби е баптистки свещеник и един от най-подчертаните поддръжници на израелските селища, а също така е първият евангелистки християнин, заемал поста на американски посланик в Израел.

Хакаби използва библейското наименование „Юда и Самария", когато отбелязва Западния бряг – наименование, което се прилага от израелското правителство, но не е официално възприето от американското правителство.

Освен това той посети два пъти от 2025 г. насам селището „Шило", намиращо се в близост до Тармесия. По-голямата част от международната общност смята израелските селища в Западния бряг за незаконни съгласно международното право, докато Израел отхвърля тази квалификация.

Посещението на Хакаби се състоя повече от година и половина след като американският президент Доналд Тръмп, след завръщането си в Белия дом през януари 2025 г., отмени санкциите, наложени от управлението на Джо Байдън срещу лица и групи от екстремистки заселници, обвинени в насилие срещу палестинци.

Хакаби призна ограниченията, които възпрепятстват работата на американското посолство, и заяви, че то няма правомощия да разследва престъпления, да арестува заподозрени или да ги изправя пред съд.

Той обаче отбеляза, че Вашингтон разполага с други инструменти, сред които упражняването на влияние и натиск за справяне с нарушенията, както и докладването на подробностите на израелското правителство и американската администрация.

Той подчерта, че палестинците, притежаващи американски паспорти, са под отговорността на страната му, като каза: „Вие сте американци и притежавате американски паспорти, и сте наша отговорност. Ето защо сме тук".

Той обаче се въздържа да дава обещания, които посолството не може да изпълни, като подчерта, че изслушването на свидетелствата на жителите и събирането на подробности за нападенията представляват първия етап от оказването на натиск и предприемането на действия.

Алъкъам заяви пред AL-HURRA.NET" че целта на посещението е била да се изслушат палестинските американци, живеещи в Тармусия, като го смята за „първия етап в правилната посока".

Той добави: „Има взаимодействие и ние сме оптимисти, че в следващите дни американското посолство ще проследи положението в престъплението е престъпление,".

Въпреки това Алъкъам подложи този оптимизъм на изпитание, по-просто и по-сурово от дипломатическите изявления: способността на жителите на къщата, която беше домакин на посланика, да прекарат нощта си без ново нападение. Стоейки в откритата къща в покрайнините на селото, той каза: „Можем да бъдем оптимисти, но ако тази нощ не нападнат тази къща, ще сме добре, а ако я нападнат, няма да остане за какво да се радваме".

Сайтът „Walla" описа посещението на Хакаби като изненадваща и необичайна стъпка. Сайтът съобщи, че Хакаби е посетил и домовете на палестинци, като им е казал: „Водя ежедневни разговори не само с правителството, но и с гражданите на Израел, и бих искал да ви уверя, че повечето от тях изпитват отвращение от поведението на тази терористична група. САЩ могат да окажат натиск за намиране на решение на тези проблеми".

Хакаби се обърна към палестинеца Самир Джума в дома му, който по-рано е бил подложен на нападения от заселници: „Имаш право да живееш в безопасност в красивия си дом. Не бива да бъдеш третиран по различни стандарти за справедливост в сравнение с всеки друг".

Вестник „Маарив" публикува статия под заглавие „Американският посланик в Западния бряг казва: тероризмът е тероризъм", а телевизия „12" цитира думите му, че насилствените заселници трябва да бъдат съдени.

През последните години заселниците засилиха нападенията си в Западния бряг и ги усилиха с началото на последната война в Газа на 7 октомври 2023 г. Тази година тези нападения придобиха кървав характер и включват мащабни, почти ежедневни атаки срещу райони в Западния бряг, включително и в районите под контрола на Палестинската автономна власт, като зони „А" и „Б". По време на тези нападения са били убити палестинци, изгорени са къщи, молитвени домове и джамии, унищожени са имущество, превозни средства и земи, избита е добитък, извършени са кражби, а също така са отнети земи и къщи.

Според официални палестински статистики през тази година заселниците са убили 27 палестинци.

От 4 седмици насам заселници продължават да обсаждат палестинци в градчето Касра, близо до Наблус, и ежедневно извършват мащабни и смъртоносни атаки в други райони на Западния бряг.

В събота двама заселници превзеха селището Търмсая, североизточно от Рамала, докато Хакаби се намираше там.

Вестникът „Йедиот Ахронот" заяви, че случващото се в Западния бряг напоследък ще се обърне срещу Израел.

Посещението на Хакаби в Търмсая не е първото от този род в Западния бряг. Миналата година Хакаби посети палестинското село Тайба, разположено източно от Рамала в Западния бряг – християнско селище, което е било обект на нападения от страна на заселници.

Хакаби нарича Западния бряг с библейското му име (Юда и Самария) – име, което се използва от израелското правителство, но което американското правителство не е прилагало официално.

Хакаби посочи, че Библията е причината да нарича Западния бряг „Юда и Самария". Той добави: „Причината за използването на термините (Юда и Самария) е, че те са древните библейски термини за тази земя. Осемдесет процента от събитията в Библията са се случили в епохата на Юда и Самария". Той добави – според „Times of Israel" – че „Западният бряг е неясен термин за мен".