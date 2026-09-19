Украинският външен министър: Сметките на Кремъл няма да излязат

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Украинският външен министър Андрий Сибига определи като „исторически ден" подписването от американския президент Доналд Тръмп на закона за налагане на мащабни санкции срещу Русия и Иран. В публикация в „Екс", цитирана от „Укринформ", Сибига заяви, че новите мерки ще засилят натиска върху Москва.

"Наистина исторически ден. Сметките на Кремъл отново няма да излязат. Натискът върху Русия само ще се засили, а надеждите на (руският президент Владимир) Путин да отслаби международната подкрепа за Украйна ще се провалят", подчерта Сибига, предаде БТА.

Той обясни, че подписването от президента Тръмп на Закона "Линдзи Греъм за налагане на санкции срещу Русия и Иран" ще засили натиска върху Русия и онези, които подпомагат войната ѝ срещу Украйна. Това ще доведе до по-нататъшно "изолиране на агресора и намаляване на ресурсите", които захранват войната.

Сибига отбеляза, че законът, приет с "поразителна двупартийна подкрепа и в двете камари на Конгреса", изпраща ясно послание: "агресорът ще плати висока цена".

По-рано днес Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на Украйна на оборудване за развитие и модернизация на способностите ѝ за противовъздушна отбрана на обща стойност около 2,68 милиарда долара, отбелязва Укринформ.

Украйна поиска закупуването на редица съоръжения и средства за противовъздушна отбрана, включително ракети за системи С-300, антирадарни ракети ГАМ-67, ракетни системи с лазерно насочване с голям обсег, мобилни пускови установки и комплекти за тяхната модификация.

Списъкът включва също така радари RPS 202 за системи за противодействие на дронове, ремаркета с телескопични мачти, резервни части, софтуер, транспортни услуги, както и инженерна, техническа и логистична подкрепа.

Ако споразумението бъде сключено, Украйна ще финансира покупката чрез европейски средства и средства от военното финансиране на САЩ, отпуснати при по време на предишната администрация в Белия дом.