Днес започва „Октоберфест“ в Мюнхен, очакват се около 6 милиона посетители

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„Октоберфест" започва днес, 19 септември, в южногерманския град Мюнхен, като на прочутия бирен фестивал се очакват около 6 милиона посетители от цял свят, предава ДПА.

Новият кмет на Мюнхен Доминик Краузе от партията на „Зелените" ще открие 191-вото издание на фестивала на площад „Терезиенвизе" в 12:00 часа, като ще отвори първото бирено буре с традиционния възглас O'zapft is – баварска фраза, означаваща „Отворено е", предава БТА.

Интерес ще предизвика и това колко удара с чук ще са необходими на 36-годишния Краузе, за да отвори бъчвата на първия си „Октоберфест" като кмет.

Според традицията Краузе ще връчи първия литър бира на баварския министър-председател Маркус Сьодер от консервативния Християнсоциален съюз (CSU), въпреки че между Сьодер и „Зелените" често възникват политически сблъсъци. Едва тогава бирата може да се сервира във фестивалните шатри.

В продължение на 16 дни, до 4 октомври, посетителите могат да се насладят на фестивалните бирени шатри, атракционите, баварската кухня и музиката на живо, като мнозина ще бъдат облечени в традиционни за Германия носии.

Очаква се в деня на откриването времето да бъде идеално – със синьо небе и температури до 24 градуса по Целзий.

Фестивалът, известен сред местните като Wiesn, се смята за най-големия бирен фестивал в света.

Властите отново затегнаха мерките за сигурност. Миналата година фестивалът вероятно е избегнал катастрофа на косъм през втората събота, когато напливът от посетители, опитващи се едновременно да влязат и да напуснат територията, принуди организаторите да затворят временно обекта поради опасно пренаселение. Свидетели описаха сцени на „масова паника".

Сред новите мерки тази година е център за координация и наблюдение, а камерите, подпомагани от изкуствен интелект, имат за цел да откриват големи тълпи на ранен етап.

В района около фестивала е въведена забрана за носене на ножове и е обособена зона, в която полетите са забранени, особено тези с дронове. Посетителите трябва да преминават през проверки при входа, големите чанти са забранени, както и употребата на канабис.

Около 600 полицейски служители ще бъдат на служба в района на фестивала. Местното полицейско управление ще бъде подкрепено от баварската полиция за борба с масови безредици, специализирани следователи по дела за джебчийство и полицейски служители от осем държави, пише ДПА.