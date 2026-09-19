Над 178 хил. домакинства в Одеска област са без ток заради нощна атака

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Над 178 000 домакинства в Одеска област са без ток в резултат на атаката тази нощ, съобщи местният филиал на украинския електроенергиен оператор ДТЕК в канала си в Телеграм.

"Мащабната атака причини аварийни прекъсвания на електроснабдяването в Одеса и Одески район, като 178,7 хиляди домакинства са без ток. В резултат на атаката аварийни прекъсвания на електроподаването има в Пересипски и Приморски райони на Одеса", информира БТА.

„До момента енергетиците вече са успели да възстановят електричеството на над 60 хиляди семейства, като 178,7 хиляди семейства все още са без ток“, се казва в съобщението.

Енергетиците предупреждават за възможни прекъсвания в работата на критичната инфраструктура и електрическия транспорт.

Възстановителните работи продължават.

По информация на областния управител Олег Кипер, следобед на 18 септември Русия е нанесла удари по центъра на Одеса, като е поразена 11-етажна сграда. В резултат десет души са ранени, включително двама спасители.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.