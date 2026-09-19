Гренландия и Дания: Сделката със САЩ няма да доведе до отстъпване на суверенитета

Дания и Гренландия заявиха, че никое споразумение със Съединените щати няма да застраши суверенитета на Гренландия. Изявлението на страните идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че сделката ще даде на Вашингтон „постоянен контрол" върху сигурността на арктическия остров, като точният обхват остава неясен.

В петък Съединените щати, Дания и Гренландия обявиха, че са сключили споразумение, според което САЩ ще развият значително военно присъствие в Гренландия, като същевременно ще се забрани на противниците на САЩ да изграждат свои бази на острова.

Основните детайли по споразумението не са оповестени публично, включително степента на военното присъствие на САЩ в самоуправляващата се датска територия, както и дали на Вашингтон ще бъде преотстъпена някаква официална власт върху външната политика и ресурсите.

Дания и Гренландия изразиха надежда, че споразумението, което се очаква да бъде подписано по време на Общото събрание на ООН следващата седмица, ще сложи край на месеците на несигурност, предизвикани от заплахите на Тръмп да поеме контрол над Гренландия.

„Следващата седмица може да се окаже добра седмица - за Гренландия, Дания и Съединените щати", заяви датският външен министър Ларс Локе Расмусен в изявление във фейсбук.

„Надяваме се, че периодът на несигурност ще отстъпи място на обвързващо споразумение, което ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантически опеан, а с това и нашата обща сигурност в рамките на НАТО и Европа - при спазване на „червените линии" на (датското) кралство", каза той.

Дания и Гренландия многократно са настоявали Вашингтон да зачита суверенитета на датското кралство и да приеме, че Гренландия не е за продан.

Тръмп заяви в Truth Social в петък, че съгласно споразумението „Съединените щати ще имат ЗАВИНАГИ пълната възможност да правят всичко необходимо в Гренландия, за да гарантират и защитят сигурността на Гренландия и на Съединените американски щати".

Споразумението „дава на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в Гренландия", заяви Тръмп, като добави, че на никой противник никога няма да бъде позволено да има база или военно присъствие в Гренландия, нито да прави чувствителни инвестиции там, без изричното писмено одобрение на Вашингтон.

Американският президент направи това изявление, след като Ройтерс съобщи, че САЩ и Дания са на път да сключат споразумение.

„Радвам се от името на Гренландия, че наближаваме сключването на споразумение - споразумение, което е от полза не само за нашата колективна сигурност, но и за по-нататъшното развитие на тази страна", заяви в събота във фейсбук премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен.

„Споразумението признава суверенитета и териториалната цялост на нашето кралство, както и правото на гренландския народ на самоопределение", добави той.

Заплахите на Тръмп, които достигнаха ​пика си през януари, предизвикаха дипломатическа криза, която обтегна отношенията в рамките на НАТО и принуди ​Дания и Гренландия да започнат преговори с цел да се облекчи натискът.

В събота говорител на НАТО заяви, че Алиансът приветства споразумението, което ще „допринесе за укрепването на сигурността, стабилността и сътрудничеството ​в този жизненоважен регион".