„Мудис“ повиши перспективата на кредитния рейтинг на Гърция

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Международната рейтингова агенция „Мудис" (Moody's Ratings) подобри перспективата пред кредитния рейтинг на Гърция, като я повиши от „стабилна" на „положителна", съобщи гръцката телевизия „Скай".

Самият рейтинг на страната остава на инвестиционно ниво Baa3. Решението на агенцията е сигнал за по-добра оценка на икономическите и финансовите перспективи пред Гърция.

Според агенцията промяната в на оценката на перспективата към положителна отразява позитивните перспективи на кредитния профил на Гърция. Има все повече индикации, че постоянният акцент на гръцките власти върху структурните икономически и институционални реформи дава плодове, като увеличава икономическата и фискалната устойчивост в степен, която може да надхвърли текущите оценки на „Мудис“, което от своя страна можеда доведе до по-висок темп на структурен растеж, се казва в съобщението, разпространено вчера, пише БТА.

Също вчера друга рейтингова агенция, „Скоуп“ (Scope Ratings) повиши кредитния рейтинг на Гърция от BBB на BBB+ със стабилна перспектива.