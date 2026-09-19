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Нови трусове разлюляха гръцкия остров Евбея

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Нови две земетресения от над четвърта степен е имало днес на гръцкия остров Евбея Снимка: Архив

Две земетресения от над четвърта степен е имало през изминалата нощ и днес по обяд на гръцкия остров Евбея, където вчера също беше регистриран трус от 4,2 по Рихтер, съобщи телевизия Скай.

Първото земетресение днес е било около час след полунощ с епицентър в северната част на острова. То е било с магнитуд от 4,1 по Рихтер.

Второто, което е било малко след 13 ч. днес, е било от четвърта степен и е имало епицентър на 8 км югоизточно от езерото Евбея.

Вчерашното земетресение, което беше регистрирано малко преди 10 сутринта, е имало магнитуд от 4,2 или 4,3 по Рихтер според различни източници, пише БТА.

Не се съобщава за пострадали хора и щети.

Нови две земетресения от над четвърта степен е имало днес на гръцкия остров Евбея Снимка: Архив

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